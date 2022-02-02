Подросткам за вакцинацию будут платить по 1000 грн: Кабмин принял решение

Правительство приняло решение о расширении действия государственной программы "єПідтримка" на подростков. Тысячу гривен выплатят подросткам в возрасте 14-18 лет, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, а также имеют паспорт и номер налогоплательщика.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ
.
Кроме стандартных целей – на спорт, кино, театры, путешествие средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия.
По словам Шмыгаля, за последние 9 дней украинцы старше 60 лет потратили на лекарства более 132 млн грн в рамках этой программы.
"Также мы примем протокольное решение расширить действие программы на вакцинированных людей с инвалидностью I и II группы, которые смогут тратить средства на лекарства и впоследствии на оплату коммунальных услуг"
, – добавил глава правительства.
Напомним, украинцы, которые сделает бустерную, третью дозу вакцины против COVID-19, могут получить дополнительно 500 гривен
.