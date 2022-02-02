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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 2 » 13:56:29

Подросткам за вакцинацию будут платить по 1000 грн: Кабмин принял решение

Сегодня, 13:56:29 258 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подросткам за вакцинацию будут платить по 1000 грн: Кабмин принял решение

 Правительство приняло решение о расширении действия государственной программы "єПідтримка" на подростков. Тысячу гривен выплатят подросткам в возрасте 14-18 лет, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, а также имеют паспорт и номер налогоплательщика.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

Кроме стандартных целей – на спорт, кино, театры, путешествие средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия.

По словам Шмыгаля, за последние 9 дней украинцы старше 60 лет потратили на лекарства более 132 млн грн в рамках этой программы.

"Также мы примем протокольное решение расширить действие программы на вакцинированных людей с инвалидностью I и II группы, которые смогут тратить средства на лекарства и впоследствии на оплату коммунальных услуг", – добавил глава правительства.

Напомним, украинцы, которые сделает бустерную, третью дозу вакцины против COVID-19, могут получить дополнительно 500 гривен.
Тэги: єПідтримка, вакцинация, Подростки
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