Как получить сертификат о вакцинации в «Дія». Инструкция

В конце октября в Житомире и в целом в Украине участились вопросы о том, как получить COVID сертификат о вакцинации? Как загрузить сертификат в приложение Дія. Где скачать само мобильное приложение и сколько это стоит? Мы решили написать короткую инструкцию.
Как сгенерировать COVID-сертификат в «Дія»
Получить внутренний и международный сертификат вакцинации от COVID-19 могут граждане, привитые одной или двумя дозами вакцины на территории Украины.
Чтобы получить COVID-сертификат необходимо скачать приложение «Дія» или обновить его до последней версии
Войдите в приложение и выберите «Услуги» в нижнем меню.
Нажмите «COVID-сертификаты», а далее «Получить сертификат».
Далее следует ознакомиться с информацией о передаче персональных данных, подтвердить действие и нажать «Подписать».
Чтобы подписать документ, потребуется сгенерировать «Дія.Підпис». Для этого потребуется пройти фото-идентификацию.
Далее приложение сформирует QR-код, которым будет подтверждаться подлинность сертификата.
Далее данные автоматически подтянутся из eHealth, а сертификат появится в приложении рядом с другими цифровыми документами.
Сертификаты на портале «Дія»
Вакцинированные украинцы могут сгенерировать документ на портале «Дія», а далее – распечатать или сохранить в формате PDF. На таком COVID-cертификат также будет QR-код.
Перейдите на портал «Дія», зарегестрируйтесь или авторизируйтесь в «Кабинете гражданина».
На главной странице или в разделе «Услуги» выберите «Получить COVID-cертификат».
Проверьте персональные данные и согласитесь на передачу данных.
Для генерации сертификата понадобится ваша электронная подпись.
Когда сертификат будет готов, об этом придет уведомление на электронную почту.
Загрузить и распечатать документ можно в «Кабинете гражданина» на портале.
Как получить сертификат о вакцинации в Дія. Видеоинструкция
Частые вопросы и ответы
Что такое бумажный сертификат COVID?
Это документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.
Какие сертификаты COVID можно создать на портале Дия?
На Портале Дия можно создать два вида COVID-сертификатов:
1️⃣ "Желтый" - действует 120 дней, его вы получите после первой дозы вакцины;
2️⃣ "Зеленый" - действует 360 дней, его вы получите после полного курса вакцинации.
Обратите внимание: вакцина Janssen предусматривает только одну прививку, поэтому вы получите сразу зеленый сертификат.
Могу ли я создать внутренний COVID-сертификат через портал Дия?
Нет, только международный. Для создания внутреннего сертификата COVID воспользуйтесь приложением Дия.
Нужно ли печатать сертификат на желтой бумаге?
Нет, в этом нет нужды.
Какой срок действия COVID-сертификата?
"Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней - так определено Министерством здравоохранения Украины;
"Желтый" COVID-сертификат действует 120 дней, его вы получите после первой дозы вакцины.
Но прежде чем путешествовать, проверьте, какой срок определен страной, которую вы планируете посетить. Проверить информацию можно на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины: trip.gov.ua.
Чем отличается этот COVID-сертификат от международного свидетельства о вакцинации?
COVID-сертификат – полный аналог Digital COVID Сertificate, запущенный в странах ЕС с целью упрощения пересечения границ. Его можно сформировать в приложении Дия, если вы приняли участие в бета-тесте или после официального релиза (важно: только в электронном виде). В то же время, отдельным документом является международное свидетельство о вакцинации/профилактике, которое существует только в бумажном виде и выдается семейным врачом. Международное свидетельство о вакцинации не является «ководным сертификатом» или «паспортом».
Могу ли я создать "желтый" COVID-сертификат через портал Дия?
Да, вы можете создать "желтый" COVID-сертификат на портале Дия. После первой вакцины.
Чем отличается сертификат COVID на портале от сертификата в приложении Дия?
Ничем. Это такой же сертификат, но в печатной форме.
Нужен биометрический загранпаспорт, чтобы создать сертификат?
Нет. Если у вас есть загранпаспорт, мы возьмем ваше имя латиницей из него. Если у вас нет загранпаспорта – мы воспользуемся официальной транслитерацией на латиницу.
Что будет по истечении срока действия сертификата по вакцинации?
При проверке QR-кода появится уведомление, что сертификат недействителен.
Как правильно складывать распечатанный сертификат?
Воспользуйтесь инструкциями на самом сертификате. Сначала сложите его пополам по штрихованной линии по длинной стороне, затем по короткой.
Могу ли я также сохранить PDF сертификат на телефоне?
Да, конечно. Но тогда уж точно удобнее создать сертификат в приложении Дия.
Мой COVID-сертификат не найден. Что делать?
Перейдите по ссылке: issue.covid19.gov.ua и заполните форму. Врачи все проверят и смогут исправить данные в реестре. Затем вы сможете сгенерировать ваш COVID-сертификат.
Как получить сертификат для ребенка
С ноября 2021 года COVID-сертификат в Дия можно сгенерировать и для вакцинированных детей от 12 лет.
Важно! Сгенерировать документ могут только родители ребенка.
Для этого нужно:
авторизироваться в приложении «Дия»;
добавить в «Дия» свидетельство о рождении ребенка;
в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты».
Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими документами. Функция доступна для последней версии «Дия» (версия 3.0.18 для iOS, 3.0.14 для Android).
Дети с 14 лет уже могут самостоятельно авторизироваться в «Дия» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. И самостоятельно могут сгенерировать ковид-сертификат.