Как получить сертификат о вакцинации в «Дія». Инструкция

Как сгенерировать COVID-сертификат в «Дія»





В конце октября в Житомире и в целом в Украине участились вопросы о том, как получить COVID сертификат о вакцинации? Как загрузить сертификат в приложение Дія. Где скачать само мобильное приложение и сколько это стоит? Мы решили написать короткую инструкцию.

Получить внутренний и международный сертификат вакцинации от COVID-19 могут граждане, привитые одной или двумя дозами вакцины на территории Украины.

Чтобы получить COVID-сертификат необходимо скачать приложение «Дія» или обновить его до последней версии iOS Android

Войдите в приложение и выберите «Услуги» в нижнем меню.

Нажмите «COVID-сертификаты», а далее « Получить сертификат ».

». Далее следует ознакомиться с информацией о передаче персональных данных, подтвердить действие и нажать «Подписать».

Чтобы подписать документ, потребуется сгенерировать « Дія.Підпис ». Для этого потребуется пройти фото-идентификацию.

». Для этого потребуется пройти фото-идентификацию. Далее приложение сформирует QR-код, которым будет подтверждаться подлинность сертификата.

Далее данные автоматически подтянутся из eHealth, а сертификат появится в приложении рядом с другими цифровыми документами.

Сертификаты на портале «Дія»

Вакцинированные украинцы могут сгенерировать документ на портале «Дія», а далее – распечатать или сохранить в формате PDF. На таком COVID-cертификат также будет QR-код.

Перейдите на портал «Дія» , зарегестрируйтесь или авторизируйтесь в «Кабинете гражданина».

, зарегестрируйтесь или авторизируйтесь в «Кабинете гражданина». На главной странице или в разделе «Услуги» выберите « Получить COVID-cертификат ».

». Проверьте персональные данные и согласитесь на передачу данных.

Для генерации сертификата понадобится ваша электронная подпись.

Когда сертификат будет готов, об этом придет уведомление на электронную почту.

Загрузить и распечатать документ можно в «Кабинете гражданина» на портале.

Как получить сертификат о вакцинации в Дія. Видеоинструкция

Частые вопросы и ответы

1️⃣ " Желтый " - действует 120 дней, его вы получите после первой дозы вакцины;

" - действует 120 дней, его вы получите после первой дозы вакцины; 2️⃣ "Зеленый" - действует 360 дней, его вы получите после полного курса вакцинации.

портал Дия

приложением

"Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней - так определено Министерством здравоохранения Украины;

"Желтый" COVID-сертификат действует 120 дней, его вы получите после первой дозы вакцины.

Как получить сертификат для ребенка

авторизироваться в приложении «Дия»;

добавить в «Дия» свидетельство о рождении ребенка;

в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты».