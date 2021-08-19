Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.

"Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью общей безопасности. Я поздравляю Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID-сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединятся еще больше наших соседей", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.