Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 20 Августа 2021    09:35:35
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 19 » 14:39:54

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

Вчера, 14:39:54 1044 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

 ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, Министерство здравоохранения и Европейская комиссия.

В Еврокомиссии заявили, что ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты и готов принимать их с 20 августа. Украину подсоединят к европейской системе совместимости сертификатов, информирует издание "Букви".

Также сообщается, что сегодня Еврокомиссия приняла решение об эквивалентности не только для Украины, но и для Северной Македонии и Турции.
 

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.


В заявлении указано, что признание сертификатов вакцинации является взаимным.
 

"Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью общей безопасности. Я поздравляю Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID-сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединятся еще больше наших соседей", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.


COVID-сертификат - это цифровой документ в "Дія", подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. Кроме срока действия COVID-сертификатов, определен также срок действия ПЦР-тестов - 72 часа.
 

Кто может получить COVID-сертификат?


Украинский COVID-сертификат могут получить три категории лиц.
 

Человек, прошедший полный курс вакцинации


Речь идет о человеке, который получид две дозы вакцины, поскольку в Украине не используют однодозовые препараты.

Такой сертификат украинцы получат на следующий день после введения второй дозы вакцины.

Помните, что подавляющее большинство стран позволяет въезд вакцинированным лицам с определенными ограничениями. В частности, предполагается, что должно истечь 14 дней после второй вакцинации.

В ЦОЗ отмечают: даже если человек сгенерирует сертификат, его могут не пустить за границу, потому что не истек предусмотренный срок.
 

Человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста


Такой сертификат необходим для невакцинированных лиц, которые планируют поездку за границу при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
 

Человек, имеющий подтверждение факта выздоровления от коронавируса


Украинцы смогут получить такой сертификат, если переболели коронавирусом, а данные об этом внесены в электронную базу Минздрава. Помните, что вы не сможете получить такой документ, если не обратились к семейному врачу во время болезни.
Тэги: коронавирус, украина, ЕС, сертификат
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus