Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации
, Министерство здравоохранения
и Европейская комиссия
.
В Еврокомиссии заявили, что ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты и готов принимать их с 20 августа. Украину подсоединят к европейской системе совместимости сертификатов, информирует издание "Букви
".
Также сообщается, что сегодня Еврокомиссия приняла решение об эквивалентности не только для Украины, но и для Северной Македонии и Турции.
"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.
В заявлении указано, что признание сертификатов вакцинации является взаимным.
COVID-сертификат
"Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью общей безопасности. Я поздравляю Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID-сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединятся еще больше наших соседей", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.
- это цифровой документ в "Дія", подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. Кроме срока действия COVID-сертификатов, определен также срок действия ПЦР-тестов - 72 часа.
Кто может получить COVID-сертификат?
Украинский COVID-сертификат могут получить три категории лиц.
Человек, прошедший полный курс вакцинации
Речь идет о человеке, который получид две дозы вакцины, поскольку в Украине не используют однодозовые препараты.
Такой сертификат украинцы получат на следующий день после введения второй дозы вакцины.
Помните, что подавляющее большинство стран позволяет въезд вакцинированным лицам с определенными ограничениями. В частности, предполагается, что должно истечь 14 дней после второй вакцинации.
В ЦОЗ отмечают: даже если человек сгенерирует сертификат, его могут не пустить за границу, потому что не истек предусмотренный срок.
Человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста
Такой сертификат необходим для невакцинированных лиц, которые планируют поездку за границу при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
Человек, имеющий подтверждение факта выздоровления от коронавируса
Украинцы смогут получить такой сертификат, если переболели коронавирусом, а данные об этом внесены в электронную базу Минздрава. Помните, что вы не сможете получить такой документ, если не обратились к семейному врачу во время болезни.