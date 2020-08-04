«Це мій обов’язок, як депутата» — Микола Янушевич про реконструкцію екологічного ліцею

Нещодавно у дворі Житомирського екологічного ліцею №24 розпочалися ремонтні роботи, гроші на які було виділено з міського бюджету. Ми розпитали депутата міської ради Миколу Вікторовича Янушевича, за сприяння якого відбувається ремонт, про особливості реконструкції.
Розкажіть, коли з'явилася ідея реконструкції і що саме планується змінити?
Екологічний ліцей знаходиться у 29 окрузі — окрузі, за яким я обирався і за який несу відповідальність. Декілька років тому я побачив, що там у дворі метрові плити лежать криво. Діти бігають і за них перечіпаються, можуть впасти. Тоді і було прийняте рішення домогтися оновлення зовнішньої території. До початку нового навчального року вона буде повністю реконструйована. Планується заміна тротуару, сходів, флагштоку та огорожі.
Чому ви вирішили взяли на себе відповідальність за стан ліцею?
Це мій обов’язок, як депутата. Депутат має опікуватися у першу чергу тим округом, за яким він обирався. Саме тому за останні 10 років я багато чого робив за власний кошт. В основному — допомагав будматеріалами: безкоштовно віддавав комунальним установам фарбу, шпаклівку. На дитячих майданчиках у пісочницях я періодично сам замінюю пісок. Виділяю людей, які займаються обслуговуванням району. Але я не можу усе профінансувати за свій рахунок.
Тобто кошти на реконструкцію були виділені з міського бюджету?
Так, кошти виділені з бюджету за моєї ініціативи. Зрозумійте, це не було швидко. Це справді досить складний, але невидимий процес. Спільними зусиллями виконкому та депутатського корпусу нам вдалося виділити ці кошти. І от в березні нарешті оголоси тендер і видима робота розпочалася.
Ви безпосередньо контролюєте те, як відбувається реконструкція?
Звісно, я постійно приїжджаю, дивлюся, фотографую. Разом з директоркою ліцею ми перевіряємо, аби реконструкція була зроблено якісно і в тому обсязі, у якому заявлено.
Миколо, чи плануєте ви цьогоріч брати участь у місцевих виборах?
Так, я йду на вибори до міської ради. І з розмов з жителями свого округу знаю, що вони мене підтримують у цьому рішенні. Це дуже радує і мотивує до роботи. Перед нашою командою стоїть іще багато завдань.
А ви вже визначилися з якою саме командою будете йти?
За цю каденцію я зрозумів, що найбільші звершення можна зробити із сильним лідером. Тому я приєднуюся до команди Сергія Сухомлина — партії «Пропозиція». І Сергій Іванович, і інші члени команди — люди, які доводять свою професійність не словом, а ділом. Мені по дорозі з такими людьми.
Пресслужба партії «Пропозиція»
І даю гарантію, що жоден з цих чоловічків і близько не бував і не проживає біля ліцею. Бо інакше б знали, що проблема з бордюрами і територією навколо школи назріла давно. І ніхто її, пане Хернан (яке підходяще прізвисько) раніше не вирішував. Окрім хіба що Василя Шевченко, який усіляко сприяв аби спортивне поле за бюджетом участі було максимально реалізовано.