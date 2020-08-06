На севере Житомирской области обнаружили более 700 га уникальных лесов. ФОТО

В северных районах Житомирской области обнаружили более 700 га естественных лесов. Часть из них до сих пор не находится в природно-защитном фонде. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках международного трансграничного проекта "Полесье - дикая природа без границ".
Исследованиями были охвачены территории Полесья в бассейне реки Припять, вдоль границы Украины с Беларусью, в том числе 6 лесхозов в Волынской, 7 в Ровенской и 4 в Житомирской областях.
По заключению экспертов, на территории Житомирской области есть 724,4 га естественных лесов. Они находятся в ГП "Овручское ЛХ", ГП "Овручское СЛХ", ГП "Олевское ЛХ", ГП "Словечанское ЛХ".
"По характеристикам обнаруженные естественные леса не изменены или почти не изменены хозяйственной деятельностью, которые сохранили свою природную возрастную, видовую и пространственную структуру и имеют коренной состав древостоев. Благодаря своей удаленности от населенных пунктов, преимущественно на болотистой местности, они дают представление о развитии полесских лесов без вмешательства человека. Эти остатки природных сосновых, ольховых и смешанных лесов на интенсивно осваиваемой территории на протяжении многих веков - уникальны. Они являются местом произрастания редких видов грибов и растений, и проживания раритетных видов животных, в первую очередь таких, которые тесно связаны с естественной динамикой леса и не могут существовать в хозяйственно освоенных лесах", - отмечают специалисты.
Как стало известно "Журналу Житомира
", из 724 га - 170 не находятся в пределах объектов ПЗФ (природно-защитного фонда). Сейчас ключевым стоит вопрос предоставления идентифицированным участкам охранного статуса.
Справка
. Естественные леса - участки площадью более 20 га. Древостой естественного происхождения и значительного возраста. В таких лесах никогда не рубили либо не заготавливали дрова, не выпасался скот и не было другого прямого воздействия человека. Отличие от лесов, высажены человеком - разный возраст деревьев, позволяет лесам самостоятельно восстанавливаться, развиваться и быть более устойчивыми. Но сегодня нет лесов, которые в той или иной форме не подвергались бы косвенному антропогенному воздействию, например, через эмиссии (перенос загрязнителей атмосферными потоками).