На севере Житомирской области обнаружили более 700 га уникальных лесов. ФОТО

"По характеристикам обнаруженные естественные леса не изменены или почти не изменены хозяйственной деятельностью, которые сохранили свою природную возрастную, видовую и пространственную структуру и имеют коренной состав древостоев. Благодаря своей удаленности от населенных пунктов, преимущественно на болотистой местности, они дают представление о развитии полесских лесов без вмешательства человека. Эти остатки природных сосновых, ольховых и смешанных лесов на интенсивно осваиваемой территории на протяжении многих веков - уникальны. Они являются местом произрастания редких видов грибов и растений, и проживания раритетных видов животных, в первую очередь таких, которые тесно связаны с естественной динамикой леса и не могут существовать в хозяйственно освоенных лесах", - отмечают специалисты.