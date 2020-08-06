Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 06.08.2020    15:53:51
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 6 » 10:16:53

Был под кайфом: в Житомире полиция оштрафовала водителя такси

Сегодня, 10:41:53 1068 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Был под кайфом: в Житомире полиция оштрафовала водителя такси

 Полиция во время патрулирования улиц Житомира обнаружила водителя такси, который был за рулем авто в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области.

Инцидент произошел ночью, 6 августа, на проспекте Независимости.
 

"Около 2 часов ночи, во время патрулирования проспекта Независимости, за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль Nissan Leaf. Когда патрульные подошли к автомобилю чтобы пообщаться с водителем и проверить документы то обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения", - говорят в полиции.


Правоохранители отмечают, что водитель авто отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.

Патрульные оформили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление об административном правонарушении.

Тэги: Житомир, полиция, такси
Комментариев: 5
bender123
1 vasya (bender123)   • 10:46:05, Сегодня [Материал]
+1

я вот тут немножко не понял.. а с водителем что? он поехал дальше на заказ?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:49:36, Сегодня [Материал]
+1

конечно поехал....
ведь по 130 полицаи ни оштрафовать ни "скласты постанову" не могут. Это прерогатива суда.
Но полицайская прессофицерка об этом не в курсе
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:04:13, Сегодня [Материал]
0

Непонятно как-то. Отказался пройти освидетельствование в мед. учреждении. А на месте отказывался или нет? Сначала полицаи должны были предложить ему пройти на месте, и от это он мог и не отказываться.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:12:50, Сегодня [Материал]
+2

Еко-таксі? Чомусь я не здивований.
Marine
5 Руслана (Marine)   • 13:12:45, Сегодня [Материал]
0

Я думала они всегда под кайфом. А теперь еще и уверена.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus