Был под кайфом: в Житомире полиция оштрафовала водителя такси

Полиция во время патрулирования улиц Житомира обнаружила водителя такси, который был за рулем авто в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области.
Инцидент произошел ночью, 6 августа, на проспекте Независимости.
"Около 2 часов ночи, во время патрулирования проспекта Независимости, за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль Nissan Leaf. Когда патрульные подошли к автомобилю чтобы пообщаться с водителем и проверить документы то обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения", - говорят в полиции.
Правоохранители отмечают, что водитель авто отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.
Патрульные оформили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление об административном правонарушении.
ведь по 130 полицаи ни оштрафовать ни "скласты постанову" не могут. Это прерогатива суда.
Но полицайская прессофицерка об этом не в курсе