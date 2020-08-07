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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 7 » 08:36:51

Житомиряне требуют убрать с тротуара гараж: владелец говорит, что нарушений нет. ФОТО

Сегодня, 08:46:51 2587 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне требуют убрать с тротуара гараж: владелец говорит, что нарушений нет. ФОТО

 Жители микрорайона Маликова обратились к чиновникам горсовета с просьбой демонтировать частный гараж, расположенный на перекрестке улиц Чехова и Новосеверной.

Частный гараж владелец установил на тротуаре и для того, чтобы пройти мимо, пешеходам приходится выходить на проезжую часть дороги. Тротуаром пользуются в том числе и ученики школы №7, передает "Суспільне Житомир".
 

"Дети сто раз в день движутся по этому пути и постоянно выходят на проезжую часть дороги. Лично я боюсь здесь ходить из-за своего больного сустава. Могу споткнуться и упасть, а видимость ограничена. А как быть мамам с детскими колясками или людям на инвалидных колясках?" - говорит житомирянка Наталья Слободенюк.




Она и ее соседи написали обращение к мэру и в городскую комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы там повлияли на владельца гаража. По словам представителя комиссии по безопасности дорожного движения Сергея Зайцева, житомирянину-владельцу гаража предложили прийти на заседание комиссии, чтобы решить вопрос переноса сооружения в другое место.

Журналисты пообщались с владельцем гаража. На камеру мужчина назвать свое имя не захотел. Сказал, что этот гараж расположен на его частной территории, на проезжую часть дороги он не выступает и построен на законных основаниях.

ФОТО: Суспільне
 

"У меня есть все документы на это сооружение. Судебное производство в отношении того, что этот гараж установлен самовольно, закрыто", - сказал владелец гаража.


На вопрос, готов ли он идти на компромиссы с властью и громадой, мужчина ответил, что готов, но все будет зависеть от того, какие получит предложения.
 
Тэги: гараж, Житомир, тротуар, горсовет
Комментариев: 12
MMMka
1 Misha (MMMka)   • 09:32:02, Сегодня [Материал]
+1

Пару раз двери ему чем то заблокируйте что бы открыть не смог.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 09:44:49, Сегодня [Материал]
0

На крайньому фото люк з бетонною плитою теж треба зробити в рівень з покриттям тротуара.
telefon
12 джавахарлал нюру (telefon)   • 17:39:10, Сегодня [Материал]
0

А ещё надоть убрать с тротуара асфальтовую блямбу, которую владелец самовольно сделал для удобства выезда. И которая делает проход перед гаражом опасным, особенно зимой.
Раз он такой умный, пущай с трамплина прыгает.
kmitliva
3 Galina (kmitliva)   • 10:18:47, Сегодня [Материал]
0

Представляю когда зимой гололёд. . .
Полоса препятствий
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:00:05, Сегодня [Материал]
+1

Люк, конечно, установлен жутко.
master_zr
5 master (master_zr)   • 11:10:30, Сегодня [Материал]
+5

таких уродов потрібно публично карати.
Взять грейдером розвалить цей гараж і стягнути з власника витрати на демонтаж!
Це буде іншим самим хитрозробленим наука!
не розумію чому до цього часу ніхто його не рзвалив?

Чому у нас суди прокуратура та поліція імпотенти ?
Marine
6 Руслана (Marine)   • 11:42:44, Сегодня [Материал]
+2

Пол города нужно грейдером разровнять если так мыслить.
тут вопрос №1 кто так установил люк.
№2 когда последний раз там делался тротуар.
№3 когда был построен тот район такого количества транспорта не было.
№4 кто делал бордюры.
№5 обратите внимание как установлены столбы.

Там все сделано не по нормам, о чем новость?!!!
Berberis
11 Лилия (Berberis)   • 15:43:36, Сегодня [Материал]
0

Ну так почему бы не навести порядок в городе,а то как хочу так и строю.Дядя сказал пойдет на компромисс смотря какие будут предложения-развалить и впаять большущий штраф и взяться за всех остальных "умников".
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 13:02:51, Сегодня [Материал]
+1

Если идти мимо Богунской рады в сторону Маликова, то там ветки деревьев настолько низки, что люди тоже вынуждены идти по проезжей части. И столбы ТТУ вкопала так, что люди должны выходить на проезжую часть... но как-то всем насрать на это. И тут тоже дети ходят в школу и т.д. А тут понимаешь ли гараж. Правильно выше писали - весь город в таком бардаке, но дело есть только до околиц мерии.
viewer
10 Name Surname (viewer)   • 14:03:04, Сегодня [Материал]
+2

Ну так "как-то всем насрать". З приводу піднятого вами питання про гілки хтось скаргу в благоустрій накатав чи свому депутату міськради?
Судячи по карті округів прохід біля райради в сторону Малікова це скоріше всього Кучик
https://tinyurl.com/y4vf753f
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 13:02:58, Сегодня [Материал]
+2

на том тротуаре ещё полноразмерная велодорожка влезет.
чего велотеррористы молчат?
Pound
9 Life is life (Pound)   • 13:37:39, Сегодня [Материал]
+2

По Бородія там взагалі всі тротури зайняли пани і треба йти по дорозі. Це може якби було якесь ДТП, то може б заворушилися.
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