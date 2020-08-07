Житомиряне требуют убрать с тротуара гараж: владелец говорит, что нарушений нет. ФОТО

Жители микрорайона Маликова обратились к чиновникам горсовета с просьбой демонтировать частный гараж, расположенный на перекрестке улиц Чехова и Новосеверной.
Частный гараж владелец установил на тротуаре и для того, чтобы пройти мимо, пешеходам приходится выходить на проезжую часть дороги. Тротуаром пользуются в том числе и ученики школы №7, передает "Суспільне Житомир
".
"Дети сто раз в день движутся по этому пути и постоянно выходят на проезжую часть дороги. Лично я боюсь здесь ходить из-за своего больного сустава. Могу споткнуться и упасть, а видимость ограничена. А как быть мамам с детскими колясками или людям на инвалидных колясках?" - говорит житомирянка Наталья Слободенюк.
Она и ее соседи написали обращение к мэру и в городскую комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы там повлияли на владельца гаража. По словам представителя комиссии по безопасности дорожного движения Сергея Зайцева, житомирянину-владельцу гаража предложили прийти на заседание комиссии, чтобы решить вопрос переноса сооружения в другое место.
Журналисты пообщались с владельцем гаража. На камеру мужчина назвать свое имя не захотел. Сказал, что этот гараж расположен на его частной территории, на проезжую часть дороги он не выступает и построен на законных основаниях.
ФОТО: Суспільне
"У меня есть все документы на это сооружение. Судебное производство в отношении того, что этот гараж установлен самовольно, закрыто", - сказал владелец гаража.
На вопрос, готов ли он идти на компромиссы с властью и громадой, мужчина ответил, что готов, но все будет зависеть от того, какие получит предложения.
Раз он такой умный, пущай с трамплина прыгает.
Полоса препятствий
Взять грейдером розвалить цей гараж і стягнути з власника витрати на демонтаж!
Це буде іншим самим хитрозробленим наука!
не розумію чому до цього часу ніхто його не рзвалив?
Чому у нас суди прокуратура та поліція імпотенти ?
тут вопрос №1 кто так установил люк.
№2 когда последний раз там делался тротуар.
№3 когда был построен тот район такого количества транспорта не было.
№4 кто делал бордюры.
№5 обратите внимание как установлены столбы.
Там все сделано не по нормам, о чем новость?!!!
Судячи по карті округів прохід біля райради в сторону Малікова це скоріше всього Кучик
https://tinyurl.com/y4vf753f
чего велотеррористы молчат?