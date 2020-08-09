Все погибли. На Житомирщине фура влетела в маршрутку с пассажирами. ФОТО

В Житомирской области на автодороге "Киев-Ковель" грузовик выехал на встречную полосу движения и протаранил маршрутку с пассажирами. В результате ДТП погибли четыре человека. Водитель фуры под охраной в больнице.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает пресс-служба полиции.
Лобовое столкновение произошло вечером 8 августа на выезде из села Грозное Коростенского района. По предварительной информации, фура "МАН" с полуприцепом выехала на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген Крафтер", следовавший из Киева в пгт Лугины.
В результате ДТП погиб 47-летний водитель маршрутки, 29-летний житель Лугин, 44-летняя пассажирка из Овруча и 19-летняя девушка.
Травмировался и 64-летний водитель фуры. Его задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины, но сейчас он находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.