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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 9 » 11:53:54

Все погибли. На Житомирщине фура влетела в маршрутку с пассажирами. ФОТО

Сегодня, 12:04:54 2613 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Все погибли. На Житомирщине фура влетела в маршрутку с пассажирами. ФОТО

 В Житомирской области на автодороге "Киев-Ковель" грузовик выехал на встречную полосу движения и протаранил маршрутку с пассажирами. В результате ДТП погибли четыре человека. Водитель фуры под охраной в больнице.

Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба полиции.

Лобовое столкновение произошло вечером 8 августа на выезде из села Грозное Коростенского района. По предварительной информации, фура "МАН" с полуприцепом выехала на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген Крафтер", следовавший из Киева в пгт Лугины.

В результате ДТП погиб 47-летний водитель маршрутки, 29-летний житель Лугин, 44-летняя пассажирка из Овруча и 19-летняя девушка.

Травмировался и 64-летний водитель фуры. Его задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины, но сейчас он находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. 

На Житомирщині фура влетіла в маршрутку з пасажирами
На Житомирщині фура влетіла в маршрутку з пасажирами
На Житомирщині фура влетіла в маршрутку з пасажирами
Тэги: маршрутка, Коростень, фура, дтп
Комментариев: 3
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:11:13, Сегодня [Материал]
+4

Тахографи придумали не просто так на вантажних авто та техніці! Скільки душ забрав одразу з собою водій фури...
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 17:52:17, Сегодня [Материал]
-1

На 1. А ще вони їздять без напарника... на неякісній гумі, господарі ніяк наїстися не можуть
starix
3 max starkov (starix)   • 18:52:42, Сегодня [Материал]
+1

о, мало того что ты в военной стратегии эксперт, так ты еще и в резине для грузовиков эксперт. Мать моя дорогая!
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