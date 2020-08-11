Выпускник Житомирского военного института завоевал медаль в онлайн-соревнованиях по бегу

Участник сборной Украины «The Invictus Games» Максим Ермохин завоевал серебряную медаль в онлайн-соревнованиях по бегу Virtual 1km Running competition.
Со временем 3 минуты 19 секунд он завоевал почетное второе место в категории ИТ1.
Стоит добавить, что Максим Ермохин - выпускник Житомирского военного института. В 2018 году во время выполнения задания на передовой в Донецкой области мужчина потерял ногу.
Спортом Максим решил заниматься буквально сразу же после ранения. Впоследствии он попал в состав Национальной сборной Украины «The Invictus Games». В соревнованиях принимают участие ветераны и действующие военнослужащие, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.
Онлайн забег
- соревнования по бегу, но происходят удаленно и могут быть одновременно в разных уголках Украины. Когда в классических соревнованиях это определенное время, дата и место старта и финиша, то в онлайн все проще. Маршрут выбирает бегун самостоятельно. Самое важное пробежать дистанцию, на которую зарегистрирован спортсмен и прислать подтверждение пробежки организаторам.