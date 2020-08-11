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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 11 » 16:59:33

Выпускник Житомирского военного института завоевал медаль в онлайн-соревнованиях по бегу

Сегодня, 17:16:33 402 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выпускник Житомирского военного института завоевал медаль в онлайн-соревнованиях по бегу

 Участник сборной Украины «The Invictus Games» Максим Ермохин завоевал серебряную медаль в онлайн-соревнованиях по бегу Virtual 1km Running competition.

Со временем 3 минуты 19 секунд он завоевал почетное второе место в категории ИТ1.

Стоит добавить, что Максим Ермохин - выпускник Житомирского военного института. В 2018 году во время выполнения задания на передовой в Донецкой области мужчина потерял ногу.

Спортом Максим решил заниматься буквально сразу же после ранения. Впоследствии он попал в состав Национальной сборной Украины «The Invictus Games». В соревнованиях принимают участие ветераны и действующие военнослужащие, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.



Онлайн забег - соревнования по бегу, но происходят удаленно и могут быть одновременно в разных уголках Украины. Когда в классических соревнованиях это определенное время, дата и место старта и финиша, то в онлайн все проще. Маршрут выбирает бегун самостоятельно. Самое важное пробежать дистанцию, на которую зарегистрирован спортсмен и прислать подтверждение пробежки организаторам.

Тэги: Бег, Военный, ігри нескорених
Комментариев: 1
Boris
1 Boris (Boris)   • 19:15:19, Сегодня [Материал]
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