ДТП в Житомире: водитель Mercedes сбил пожилую велосипедистку

В Житомире под колеса автомобиля попала пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа на Киевском шоссе. По информации полиции, пожилая женщина была на велосипеде.
"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes Vito, 41-летний житель Черновицкой области, совершил наезд на женщину, которая ехала на велосипеде"
, - сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.
В результате ДТП 79-летняя житомирянка получила телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности.
"Чтобы иметь возможность контролировать транспортное средство и вовремя избежать дорожного происшествия, выбирайте безопасную скорость движения и помните о присутствии на дорогах значительного количества двухколесных транспортных средств. Заметьте, что такие руководители являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому следует относиться к ним с уважением" - призывает водителей полиция.
Также правоохранители просят велосипедистов неукоснительно соблюдать ПДД, не выполнять рискованные маневры на дороге и сигнализировать о своих намерениях изменить направление движения.