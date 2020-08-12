В Житомире с вокзала на Богунию будет курсировать дополнительный троллейбус

Трамвайно-троллейбусное управление с 13 августа запускает дополнительный график троллейбусного маршрута №3. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», это сделано для удобства граждан, которые поздно вечером приезжают в Житомир на пригородном поезде.
«Для обеспечения перевозки граждан, прибывающих на Железнодорожный вокзал с дизель-поезда «Житомир-Фастов» КП ЖТТУ с 13 августа 2020 года организована работа дополнительного графика троллейбусного маршрута №3 Железнодорожный вокзал - Богуния»
, - говорится в сообщении.
Троллейбус будет прибывать на остановку железнодорожного вокзала в 22:35 и отправляться в направлении района Богуния в 22:45.