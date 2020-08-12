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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 12 » 16:57:56

В Житомире с вокзала на Богунию будет курсировать дополнительный троллейбус

Вчера, 17:11:56 844 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с вокзала на Богунию будет курсировать дополнительный троллейбус

 Трамвайно-троллейбусное управление с 13 августа запускает дополнительный график троллейбусного маршрута №3. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», это сделано для удобства граждан, которые поздно вечером приезжают в Житомир на пригородном поезде.

«Для обеспечения перевозки граждан, прибывающих на Железнодорожный вокзал с дизель-поезда «Житомир-Фастов» КП ЖТТУ с 13 августа 2020 года организована работа дополнительного графика троллейбусного маршрута №3 Железнодорожный вокзал - Богуния», - говорится в сообщении.

Троллейбус будет прибывать на остановку железнодорожного вокзала в 22:35 и отправляться в направлении района Богуния в 22:45.
Тэги: ТТУ, Житомир, троллейбус
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 17:47:09, Вчера [Материал]
+1

Ну норм
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:05:37, Вчера [Материал]
0

Новина прям.
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