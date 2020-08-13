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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 13 » 14:36:43

Газоснабжение Житомира оказалось под угрозой из-за повреждения газопровода на окраине города

Сегодня, 14:52:43 390 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Газоснабжение Житомира оказалось под угрозой из-за повреждения газопровода на окраине города

 На окраине Житомира во время строительных работ повредили важный газопровод, который распределяет газ половине города. Об этом в Facebook сообщает АО "Житомиргаз".
 

"12 августа в 21:36 в аварийно-диспетчерскую службу АО "Житомиргаз" поступил вызов о повреждении газопровода по на Сквирскому шоссе в г. Житомир. По приезду на место нашими сотрудниками было выявлено, что предприятие выполняло строительно-монтажные работы по строительству водопровода. При выполнении земляных работ был поврежден газопровод среднего давления диаметром 500 мм", - сообщает компания.


Также отмечается, что работы проводились в охранной зоне без согласования. Сейчас газоснабжение большинства районов Житомира находится под угрозой.

"Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение в городе - наши специалисты оперативно проводят все необходимые мероприятия по устранению утечки и локализации аварийной ситуации без временного отключения. Также проводится работа по удержанию соответствующего давления в сети", - информирует "Житомиргаз".
Тэги: газопровод, газ, Житомир
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