Газоснабжение Житомира оказалось под угрозой из-за повреждения газопровода на окраине города

На окраине Житомира во время строительных работ повредили важный газопровод, который распределяет газ половине города. Об этом в Facebook сообщает АО "Житомиргаз".
"12 августа в 21:36 в аварийно-диспетчерскую службу АО "Житомиргаз" поступил вызов о повреждении газопровода по на Сквирскому шоссе в г. Житомир. По приезду на место нашими сотрудниками было выявлено, что предприятие выполняло строительно-монтажные работы по строительству водопровода. При выполнении земляных работ был поврежден газопровод среднего давления диаметром 500 мм", - сообщает компания.
Также отмечается, что работы проводились в охранной зоне без согласования. Сейчас газоснабжение большинства районов Житомира находится под угрозой.
"Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение в городе - наши специалисты оперативно проводят все необходимые мероприятия по устранению утечки и локализации аварийной ситуации без временного отключения. Также проводится работа по удержанию соответствующего давления в сети"
, - информирует "Житомиргаз".