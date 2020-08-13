Газоснабжение Житомира оказалось под угрозой из-за повреждения газопровода на окраине города

"12 августа в 21:36 в аварийно-диспетчерскую службу АО "Житомиргаз" поступил вызов о повреждении газопровода по на Сквирскому шоссе в г. Житомир. По приезду на место нашими сотрудниками было выявлено, что предприятие выполняло строительно-монтажные работы по строительству водопровода. При выполнении земляных работ был поврежден газопровод среднего давления диаметром 500 мм", - сообщает компания.