Украинцам увеличат «минималку»: на сколько вырастет уровень зарплат

"Сегодня, если вы попробуете нанять разнорабочего, то меньше чем за 8 тыс. грн в месяц он работать не будет, даже в регионе. В Киеве вообще меньше 10 тыс. грн не платят. Это говорит о том, что сегодняшний уровень минимальной заработной платы в 4723 грн существенно занижен. Задача правительства – попытаться восстановить баланс. Тем более от этого баланса зависит как доходная часть бюджетов (и местного, и государственного), так и Пенсионного фонда", – поясняет Рева.