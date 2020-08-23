«Это невероятно, но выжил!» В житомирском парке Гагарина с моста в воду прыгнул мужчина

«В 13:43 на службу «102» поступило сообщение о том, что с моста в воду прыгнул неизвестный мужчина, на вид - около 40 лет. По предварительной информации, очевидцы вытащили мужчину из воды, после чего его забрала скорая помощь», - сообщила Житомир инфо пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.