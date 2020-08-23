«Это невероятно, но выжил!» В житомирском парке Гагарина с моста в воду прыгнул мужчина

С 40-метрового подвесного пешеходного моста в парке имени Гагарина в Житомире вчера 22 августа бросился человек. Ужасное событие произошло в обед, примерно в 13:30. Об этом в Facebook сообщила очевидец Светлана Глущенко.
«Я стала свидетелем как мужчина прыгнул с житомирского моста. Полицию и скорую вызвали. Это невероятно, но мужчина выжил», - говорится в заметке. Хотя в первоочередной записи женщина отметила, что мужчина, вероятно, погиб.
22 августа журналистам не удалось получить комментарий полиции по поводу произошедшего. Однако 23 августа в ГУ Нацполиции в Житомирской области рассказали подробную информацию о событии, отметив, что мужчину госпитализировали.
«В 13:43 на службу «102» поступило сообщение о том, что с моста в воду прыгнул неизвестный мужчина, на вид - около 40 лет. По предварительной информации, очевидцы вытащили мужчину из воды, после чего его забрала скорая помощь», - сообщила Житомир инфо пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
Напомним, ровно год назад, 22 августа 2019 года, в житомирском парке Гагарина патрульные уговорили мужчину не прыгать с моста: из-за неудач в личной жизни мужчина собирался покончить жизнь самоубийством.