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«Это невероятно, но выжил!» В житомирском парке Гагарина с моста в воду прыгнул мужчина

Сегодня, 14:54:49 873 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Это невероятно, но выжил!» В житомирском парке Гагарина с моста в воду прыгнул мужчина

 С 40-метрового подвесного пешеходного моста в парке имени Гагарина в Житомире вчера 22 августа бросился человек. Ужасное событие произошло в обед, примерно в 13:30. Об этом в Facebook сообщила очевидец Светлана Глущенко.

«Я стала свидетелем как мужчина прыгнул с житомирского моста. Полицию и скорую вызвали. Это невероятно, но мужчина выжил», - говорится в заметке. Хотя в первоочередной записи женщина отметила, что мужчина, вероятно, погиб.

22 августа журналистам не удалось получить комментарий полиции по поводу произошедшего. Однако 23 августа в ГУ Нацполиции в Житомирской области рассказали подробную информацию о событии, отметив, что мужчину госпитализировали.

«В 13:43 на службу «102» поступило сообщение о том, что с моста в воду прыгнул неизвестный мужчина, на вид - около 40 лет. По предварительной информации, очевидцы вытащили мужчину из воды, после чего его забрала скорая помощь», - сообщила Житомир инфо пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.


Напомним, ровно год назад, 22 августа 2019 года, в житомирском парке Гагарина патрульные уговорили мужчину не прыгать с моста: из-за неудач в личной жизни мужчина собирался покончить жизнь самоубийством.
Тэги: мост, Житомир, самоубийство
Комментариев: 1
Fedya
1 jose (Fedya)   • 16:47:42, Сегодня [Материал]
0

сезон стрибків, як це не прикро, розпочався...
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