В Житомире девушки сбежали из центра реабилитации: полиция объявила розыск. ФОТО

Житомирская полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Топоровскую и 14-летнюю Иванну Качуру, которые сбежали из областного центра социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом", расположенного в Житомире.
"Об исчезновении девушек 16 и 14 лет в полицию сообщила сотрудница реабилитационного учреждения. Известно, что они уже несколько месяцев проживали здесь в связи со сложными жизненными обстоятельствами"
, - говорят в полиции.
В розыске находится 16-летняя Анастасия Топоровская. Приметы девушки
: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы окрашены в коричневый цвет с выделенными рыжими прядями, глаза серые.
Была одета: в рваные джинсы голубого цвета, белую майку, белую вязаную кофточку с коротким рукавом, белые кроссовки.
Также устанавливается местонахождение 14-летней Иванны Качуры. Приметы девушки
: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые, имеет веснушки.
Была одета: в черную кепку, белую футболку, черные брюки и белые кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых девушек, сообщите об этом по телефонным номерам (0412) 40-78-04, 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.