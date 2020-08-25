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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 25 » 12:42:58

В Житомире девушки сбежали из центра реабилитации: полиция объявила розыск. ФОТО

Вчера, 12:59:58 1450 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире девушки сбежали из центра реабилитации: полиция объявила розыск. ФОТО

 Житомирская полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Топоровскую и 14-летнюю Иванну Качуру, которые сбежали из областного центра социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом", расположенного в Житомире.

"Об исчезновении девушек 16 и 14 лет в полицию сообщила сотрудница реабилитационного учреждения. Известно, что они уже несколько месяцев проживали здесь в связи со сложными жизненными обстоятельствами", - говорят в полиции.

В розыске находится 16-летняя Анастасия Топоровская. Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы окрашены в коричневый цвет с выделенными рыжими прядями, глаза серые.

Была одета: в рваные джинсы голубого цвета, белую майку, белую вязаную кофточку с коротким рукавом, белые кроссовки.



Также устанавливается местонахождение 14-летней Иванны Качуры. Приметы девушки: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые, имеет веснушки.

Была одета: в черную кепку, белую футболку, черные брюки и белые кроссовки.



Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых девушек, сообщите об этом по телефонным номерам (0412) 40-78-04, 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.
Тэги: розыск, Житомир, Побег
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