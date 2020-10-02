Внимание, розыск! Из Житомирской исправительной колонии сбежал заключенный. ФОТО

2 октября из Житомирской исправительной колонии сбежал мужчина, который отбывал наказание за кражу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Место отбывания наказания самовольно покинул Дорошенко Виталий Юрьевич, 23.12.1999 г.р., житель г. Малин Житомирской области. Мужчина был осужден по ст. 185 (кража) УК Украины и с августа 2019 года отбывал наказание", - информирует полиция.
Мужчина был одет в куртку с капюшоном черного цвета и спортивные штаны.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, (093) 501-87-68, (096) 165-27- 86, 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.