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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 2 » 10:24:18

Внимание, розыск! Из Житомирской исправительной колонии сбежал заключенный. ФОТО

Сегодня, 10:31:18 1137 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Внимание, розыск! Из Житомирской исправительной колонии сбежал заключенный. ФОТО

 2 октября из Житомирской исправительной колонии сбежал мужчина, который отбывал наказание за кражу. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Место отбывания наказания самовольно покинул Дорошенко Виталий Юрьевич, 23.12.1999 г.р., житель г. Малин Житомирской области. Мужчина был осужден по ст. 185 (кража) УК Украины и с августа 2019 года отбывал наказание", - информирует полиция.


Мужчина был одет в куртку с капюшоном черного цвета и спортивные штаны.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, (093) 501-87-68, (096) 165-27- 86, 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: Житомир, Побег, заключенный, розыск
Комментариев: 3
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 10:54:48, Сегодня [Материал]
0

Теперь когда поймают беглеца, впаяют еще за побег... Будет долго сидеть...!!!
starix
2 max starkov (starix)   • 11:34:49, Сегодня [Материал]
+1

какая хоакина хитрая, однако. И фейс сменила, и в воздухе переобулась.
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 12:10:33, Сегодня [Материал]
0

Там что охраны вообще нет никакой? Проходной двор? Хочешь выходи, хочешь заходи? Или его отпустили "прогуляться", а он не вернулся к указанному сроку? Как такое произошло?
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