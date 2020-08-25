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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 25 » 13:56:58

Подошли поговорить: в Житомире парня подрезали на улице, полиция задержала нападавшего

Вчера, 14:20:58 1585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подошли поговорить: в Житомире парня подрезали на улице, полиция задержала нападавшего

 В ночь на 24 августа на улицах Житомира произошли две драки: в одной из них нападающие подрезали 21-летнего житомирянина, а в другой - избили парня. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции.

"21-летний житомирянин, обратившись по спецлинии "102" сообщил, что в ночь на 24 августа он находился неподалеку торгового заведения в областном центре. Около 4:30 к нему подошли неизвестные. Между ними и заявителем начался словесный конфликт, который впоследствии перерос в схватку", - информируют правоохранители.

В ходе потасовки один из незнакомцев нанес парню ножевое ранение. Оперативники установили личность и задержали нападавшего. Им оказался 19-летний житель Житомирского района.

С похожим сообщением в полицию обратился и 19-летний житель Житомира. Парень рассказал, что около 3 часов той же ночью в центре Житомира к нему подошли незнакомцы, которые после недолгого разговора нанесли ему несколько ударов и ушли в неизвестном направлении.

Одного из участников конфликта следователи нашли в тот же день, сейчас продолжаются разыскиваются другие участники конфликта.

В обоих случаях правоохранители начали досудебные расследования по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения свободы на срок до 5 лет и аж до 4 лет заключения.
Тэги: поножовщина, Житомир, драка, полиция
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