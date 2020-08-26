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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 26 » 11:04:03

Житомирский «ИнБев» уверенно стартовал в чемпионате, забив 5 голов столичной команде. ВИДЕО

Сегодня, 11:21:03 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский «ИнБев» уверенно стартовал в чемпионате, забив 5 голов столичной команде. ВИДЕО

 Во вторник, 25 августа, житомирский футзальный клуб "ИнБев" начал борьбу в новом сезоне Экстра-лиги. В Киеве подопечные Михаила Соколовского встретились с вице-чемпионом страны, командой "ХИТ".

Выигрывая по ходу матча 5:3 житомиряне завершили игру вничью, передает "Спортивный Житомир".

При этом команде из Житомира не удалось реализовать даблпенальти и игру в большинстве. Вместе с тем, подопечным Михаила Соколовского удалось удержать натиск последних минут игры.

Итоговый счет мачта 5:5. Житомиряне везут из столицы один набранный пункт.

Следующий матч 2-го тура Экстра-лиги ФК "ИнБев" сыграет в Житомире уже в эту субботу, 29 августа. Соперник житомирян - "Монолит-VivaCup" из Харькова.
 

"ХИТ" (Киев) - "ИнБев" (Житомир) - 5:5


Голы: Журба (7), Педяш (13), Чернявский (15), Сирый (27, 32) - М. Чеберяк (8), Бакум (12), Журба (18 - автогол), Бланк (20), Иванов (25)
 

Обзор матча

Тэги: Инбев, футзал, чемпионат Украины
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