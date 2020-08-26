У Житомирі випала майже половина місячної норми опадів: зливи накрили й сусідні міста. ФОТО

24 серпня у Житомирі випала майже половина місячної норми опадів. Інтенсивна злива йшла більше години. У Житомирському Гідрометцентрі повідомили, що у цей день кількість опадів склала 37 мм. Місячна норма у цей період складає 75 мм. Це - половина місячної норми опадів.

Вулиці міста залило водою. На дорогах утворилися затори. У соцмережах житомиряни активно обговорювали стихійне лихо та підтоплення. Найбільші майданчики обговорень утворювалися під постами потенційних кандидатів на посаду міського голови.

«Перший житомирський» поцікавився, як переживали подібну негоду останніх днів наші міста сусіди.

Злива і град перетворили Вінницю на Венецію, – пише місцеве видання «vinnitsaok»

«Протягом 25 серпня Вінницю кілька разів накривало рясними опадами. А от після 15 години вінничани відчули суміш справжньої тропічної зливи і граду. Вулиці міста перетворилися на венеційські канали, а розміром з горох град познущався з плодових дерев та автівок містян», - йдеться у матеріалі.

У Рівному сильний дощ буквально за кілка хвилин затопив вулиці міста, зокрема, вулицю Київську. Так описує сильну зливу видання «radiotrek»

Видання «ukrinform» повідомляє, що у середу, 25 липня, на Київ обрушилася сильна злива з градом - підтоплені кілька вулиць та підземних переходів

«На зупинках громадського транспорту люди не можуть сісти в трамваї чи тролейбуси через ріки води. Викладено також відео, де автомобілі рухаються дорогами міста з колесами повністю зануреними у воду, що подекуди дістає салонів авто», зазначає видання.