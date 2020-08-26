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На трассе Житомир – Черновцы в ДТП погиб пенсионер. ФОТО

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На трассе Житомир – Черновцы в ДТП погиб пенсионер. ФОТО

 В Житомирском районе легковушка сбила пенсионера. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа на 26 км автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Рудня Почта.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, мужчину сбили, когда он переходил автодорогу на неосвещенном участке.
 

"Предварительно, около 05:00 водитель автомобиля FIAT SCUDO, 43-летний житель Романовского района, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на пешехода", - информируют правоохранители.


В результате ДТП пешеход, 82-летний житомирянин, погиб на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Тэги: Житомирский район, дтп
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