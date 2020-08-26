На трассе Житомир – Черновцы в ДТП погиб пенсионер. ФОТО

В Житомирском районе легковушка сбила пенсионера. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа на 26 км автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Рудня Почта.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, мужчину сбили, когда он переходил автодорогу на неосвещенном участке.
"Предварительно, около 05:00 водитель автомобиля FIAT SCUDO, 43-летний житель Романовского района, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на пешехода", - информируют правоохранители.
В результате ДТП пешеход, 82-летний житомирянин, погиб на месте происшествия.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.