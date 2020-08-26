Бросался на людей с топором: в Житомире после погони задержали неадекватного мужчину. ФОТО

В Житомире полицейские задержали пьяного неадекватного мужчину, который с топором бросался на людей и пытался сбежать от патрульных на автомобиле. События разворачивались вчера, 25 августа, на улицах города.
"Около 15 часов, инспекторам роты ТОР поступило сообщение, что в переулке Червоном бывший муж заявительницы бегает в состоянии алкогольного опьянения с топором в руках вокруг дома, разбил двери, окна, забор, а также бросается с топором на соседку"
, - информируют правоохранители.
Когда мужчина увидел служебный автомобиль полиции, он сел в автомобиль ИЖ и попытался скрыться.
Во время преследования автомобиля на улице Сосновой водитель не справился с управлением и совершил наезд на песчаную насыпь. Патрульные полицейские заблокировали транспортное средство служебными автомобилями и не дали мужчине сбежать.
Дерзкого беглеца с явными признаками алкогольного опьянения задержали инспекторы роты ТОР.
"На мужчину патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 178 КУоАП (Появление в общественном месте в пьяном виде), ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-4 КУоАП (Оставление места совершения ДТП), а также вынесли постановление за управление автомобилем без документов", - отмечает патрульная полиция.