Опасный демонтаж: подрядчик прокомментировал обвал стены в центре Житомира

"Действительно, сегодня проводились работы по демонтажу здания вечерней школы. Здание очень старое, сделано ещё из кирпича-сырца, это очень хрупкий материал. Территория проведения работ была ограждена, прохожих останавливали, и просили подождать пока пройдёт завал, не пропускали. Женщина, которая вышла на дорогу, проигнорировала наши требования, обошла ограждения тротуара и вышла на дорогу (со стороны улицы Небесной Сотни), и пошла по проезжей части", – сказал Руслан Козлюк.