Опасный демонтаж: подрядчик прокомментировал обвал стены в центре Житомира

4 сентября при демонтаже старой вечерней школы по улице Кочерги в Житомире одна из стен здания рухнула, едва не задев пешеходов. Момент обрушения здания попал на видео
.
Подрядчик Руслан Козлюк сайту Freshnews
сообщил детали инцидента.
"Действительно, сегодня проводились работы по демонтажу здания вечерней школы. Здание очень старое, сделано ещё из кирпича-сырца, это очень хрупкий материал. Территория проведения работ была ограждена, прохожих останавливали, и просили подождать пока пройдёт завал, не пропускали. Женщина, которая вышла на дорогу, проигнорировала наши требования, обошла ограждения тротуара и вышла на дорогу (со стороны улицы Небесной Сотни), и пошла по проезжей части", – сказал Руслан Козлюк.
Он подчеркнул, что результате падения стены никто не пострадал.
"Ограждения свою функцию выполнили. Пыль, конечно поднялась – но тут мы ничего не могли сделать, это особенности конструкции здания"
, – добавил подрядчик.
Напомним, здание по улице Ивана Кочерги построили в конце 19-го века
. Оно было памятником архитектуры.