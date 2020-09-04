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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 4 » 17:40:25

Опасный демонтаж: подрядчик прокомментировал обвал стены в центре Житомира

Сегодня, 17:40:25 994 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опасный демонтаж: подрядчик прокомментировал обвал стены в центре Житомира

 4 сентября при демонтаже старой вечерней школы по улице Кочерги в Житомире одна из стен здания рухнула, едва не задев пешеходов. Момент обрушения здания попал на видео.

Подрядчик Руслан Козлюк сайту Freshnews сообщил детали инцидента.
 

"Действительно, сегодня проводились работы по демонтажу здания вечерней школы. Здание очень старое, сделано ещё из кирпича-сырца, это очень хрупкий материал. Территория проведения работ была ограждена, прохожих останавливали, и просили подождать пока пройдёт завал, не пропускали. Женщина, которая вышла на дорогу, проигнорировала наши требования, обошла ограждения тротуара и вышла на дорогу (со стороны улицы Небесной Сотни), и пошла по проезжей части", – сказал Руслан Козлюк.


Он подчеркнул, что результате падения стены никто не пострадал.

"Ограждения свою функцию выполнили. Пыль, конечно поднялась – но тут мы ничего не могли сделать, это особенности конструкции здания", – добавил подрядчик.

Напомним, здание по улице Ивана Кочерги построили в конце 19-го века. Оно было памятником архитектуры.
Тэги: Демонтаж, подрядчик, Житомир, обвал
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