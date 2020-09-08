Олена Розенблат: до будівельних робіт у місті треба підходити з відповідальністю

«Дуже часто я чую від замовників, від працівників міської ради, що ми не зручні підрядники. Дійсно, ми не зручні підрядники. Ми пишемо багато листів, звернень, переконуємо, намагаємося довести, що як запроєктовано не можна робити, або деякі речі забули, не запроєктували. Ми наголошуємо на тому, якщо ми щось робимо, то це треба робити якісно. Я категорично проти освоєння бюджетних коштів. Вважаю, що бюджетні кошти - це у тому числі і мої кошти, моєї компанії, адже ми сплачуємо податки, тому вони повинні працювати на громаду», - говорить керівник реконструкції набережної Олена Розенблат.

«Це житловий комплекс «Фаворит» по вулиці Вітрука. Ми бачимо, що ніде нічого не гуляє, не відпало, не побилося - це свідчить про якісно зроблені роботи, якісні матеріали. Вважаю, що то була помилка класти ту плитку, про яку нам казали, що в Сан-Франциско є така плитка. Якщо придивитися, ми тут бачимо, робити потрібні для благоустрою скоси та радіуси, велика плитка до цього не придатна. Вона укладена неякісно, воно грало, воно відбивалося.Треба підбирати не лише дороговартісну плитку, як в Сан-Франциско, а й думати про правильні речі та про те, що підходить до того чи іншого ландшафту», - каже Олена Розенблат.