Олена Розенблат: до будівельних робіт у місті треба підходити з відповідальністю

Реконструкція набережної у житомирському парку ім. Гагаріна на завершальному етапі. Наразі будівельники продовжують укладати тротуарну плитку. Виконання робіт в черговий раз приїхала перевірили керівник реконструкції Олена Розенблат.
Роботи по укладанню плитки виконуються за технологією. Головне, щоб житомиряни отримали якісне покриття, наголошує Олена Розенблат.
«Дуже часто я чую від замовників, від працівників міської ради, що ми не зручні підрядники. Дійсно, ми не зручні підрядники. Ми пишемо багато листів, звернень, переконуємо, намагаємося довести, що як запроєктовано не можна робити, або деякі речі забули, не запроєктували. Ми наголошуємо на тому, якщо ми щось робимо, то це треба робити якісно. Я категорично проти освоєння бюджетних коштів. Вважаю, що бюджетні кошти - це у тому числі і мої кошти, моєї компанії, адже ми сплачуємо податки, тому вони повинні працювати на громаду», - говорить керівник реконструкції набережної Олена Розенблат.
За словами директора будівельної фірми «Фаворит ОПТ» Миколи Козачка: плитка вже пройшла перевірку дощем, втім з’явилися нові зауваження до проєкту реконструкції набережної.
«Була злива, все на місці у відповідному стані. Де ми не встигли укласти, зрозуміло, що трохи підмило і відбулося руйнування, це не страшно, ми його відновимо, все зробимо за технологією. Ми написали замовнику, що є зауваження щодо верхньої зливової каналізації, досі рішення не має», - розповідає директор будівельної фірми «Фаворит ОПТ» Микола Козачок.
Олена Розенблат демонструє плитку та якість виконання робіт на території житлового комплексу, який будувала її фірма. На її думку, до будь-якого будівництва треба підходити з відповідальністю та робити на совість.
«Це житловий комплекс «Фаворит» по вулиці Вітрука. Ми бачимо, що ніде нічого не гуляє, не відпало, не побилося - це свідчить про якісно зроблені роботи, якісні матеріали. Вважаю, що то була помилка класти ту плитку, про яку нам казали, що в Сан-Франциско є така плитка. Якщо придивитися, ми тут бачимо, робити потрібні для благоустрою скоси та радіуси, велика плитка до цього не придатна. Вона укладена неякісно, воно грало, воно відбивалося.Треба підбирати не лише дороговартісну плитку, як в Сан-Франциско, а й думати про правильні речі та про те, що підходить до того чи іншого ландшафту», - каже Олена Розенблат.
На стан тротуарної плитки, яку уклали у місті, нарікаю й самі житомиряни, кажуть, що роботи виконані неякісно.
«На мою думку, даремно було діставати ось ці бордюри, які були закладені колись, вони лежали тут 70 років, вони вічні, з каменю зроблені. А ці - штучні бордюри, вони зруйнуються продовж 5 років, машина провалиться, а взимку почнуться лускатися», - говорить житомирянин Анатолій.
«Ніби добре, що вона є, але погано, що вона у такому стані.Навіть подивитися на нашу Михайлівську, там 300 метрів вулиця, плитка полопана, хитається, хотілось би краще», - каже житомирянка Тетяна.