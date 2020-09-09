Гослесхоз под Житомиром раздавал частным фирмам земельные участки – прокуратура

"В связи с этим процессуальный прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на земельный участок с целью предотвращения дальнейшего повреждения, уничтожения земель лесного фонда и совершения в отношении них регистрационных действий, направленных на дальнейшее выведение из законного владения государства", - говорится в сообщении прокуратуры.