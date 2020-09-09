Гослесхоз под Житомиром раздавал частным фирмам земельные участки – прокуратура

Богунский районный суд Житомира наложил арест на 570 га земель лесного фонда вблизи села Довжик, часть которых используется не по целевому назначению. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области
.
По данным следствия, должностные лица лесхоза и центрального органа исполнительной власти совершают действия в интересах частных обществ, направленные на разделение земельного участка, находящегося в постоянном пользовании лесхоза на территории Богунского лесничества (с. Довжик).
"В связи с этим процессуальный прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на земельный участок с целью предотвращения дальнейшего повреждения, уничтожения земель лесного фонда и совершения в отношении них регистрационных действий, направленных на дальнейшее выведение из законного владения государства", - говорится в сообщении прокуратуры.
Постановлением следственного судьи Богунского районного суда города Житомира от 31.08.2020 ходатайство прокурора удовлетворено и наложен арест на земельный участок государственной формы собственности площадью более 570 га, находящегося в постоянном пользовании ГП "Житомирское лесное хозяйство".
Досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, продолжается, осуществляются все необходимые следственные действия.
"В частности, находится на исполнении комплексная судебная экспертиза на предмет соблюдения субъектами хозяйствования требований действующего законодательства при использовании земель лесного фонда"
, - добавляют в прокуратуре.