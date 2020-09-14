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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Сентябрь » 14 » 10:50:25

Председатель Житомирского областного совета заболел коронавирусом

Вчера, 10:50:25 1036 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Председатель Житомирского областного совета заболел коронавирусом

 Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел COVID-19. Об этом глава депутатского корпуса сообщил 14 сентября на Facebook-странице.
 

"Друзья! Сообщаю неприятную новость. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном. Берегите себя, соблюдайте противоэпидемических мероприятий. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни. Будьте здоровы!", - написал Владимир Ширма.


Он отметил, что до этого был в отпуске, поэтому с работниками областного совета и облгосадминистрации не контактировал.

За минувшие сутки в Житомирской области зафиксировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 83 жителя области.

Напомним, что в мае этого года коронавирусом переболел первый заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко.
Тэги: ширма, коронавирус, областной совет
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 13:56:30, Вчера [Материал]
+4

"Людмила Зубко навчила житомирських батьків захисту від коронавірусу...", а Ширму не навчила(((((
melan
2 melan (melan)   • 14:56:13, Вчера [Материал]
+1

..... сообщил 14 сентября на Facebook-странице......

Скоро видать введут для чиновников медаль - " За Коронавирус "
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:13:28, Вчера [Материал]
+1

Владимир, а зачем Вы делали тест? Мне в голову не пришло бы делать тест да еще и плати за него 980 гривен. Абсурд.
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