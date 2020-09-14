Председатель Житомирского областного совета заболел коронавирусом

Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел COVID-19. Об этом глава депутатского корпуса сообщил 14 сентября на Facebook-странице
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"Друзья! Сообщаю неприятную новость. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном. Берегите себя, соблюдайте противоэпидемических мероприятий. Это не шутки. К сожалению, это реалии нашей нынешней жизни. Будьте здоровы!", - написал Владимир Ширма.
Он отметил, что до этого был в отпуске, поэтому с работниками областного совета и облгосадминистрации не контактировал.
За минувшие сутки в Житомирской области зафиксировано 98 новых случаев заболевания
коронавирусной болезни. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 83 жителя области.
Напомним, что в мае этого года коронавирусом переболел первый заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко
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