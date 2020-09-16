В карьере на Житомирщине обнаружен труп связанного мужчины: полиция расследует убийство

В городе Коростень в одном из карьеров обнаружили тело неизвестного мужчины - оно было связано и замотано в ткань. Полиция начала уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство).
Как рассказывают в полиции, несколько дней назад поступило анонимное сообщение о наличии непонятного подозрительного пакета на дне одного из водоемов, расположенных на окраине Коростеня. Для его проверки правоохранители заручились помощью работников городской спасательной станции.
"Водолазы обнаружили и подняли на берег замотанное в дерюгу и связанное тело мужчины. Сейчас мы работаем над установлением его личности. По предварительному заключению специалистов, труп пролежал в воде около недели", - рассказал начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.
В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины. Также продолжаются мероприятия по установлению его личности. На вид мужчине 40-50 лет, рост 187 см, волосы русые, короткие.
"Если вы владеете какой-либо информацией о событиях (микрорайон Пашин г. Коростень) или личности погибшего, сообщите об этом по телефону "102" или обратитесь непосредственно в Коростенский отдел полиции"
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