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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 18 » 11:58:38

Скандальная недвижимость: житомирская семья приобрела арестованный дом, а суд вернул его бывшей владелице. ВИДЕО

Сегодня, 12:30:15 3079 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандальная недвижимость: житомирская семья приобрела арестованный дом, а суд вернул его бывшей владелице. ВИДЕО

 Молодая семья из Житомира потратила 900 тысяч гривен, что приобрести желанный дом. Купили на площадке СЕТАМ - это государственная система электронных торгов арестованным имуществом.

Как говорится в сюжете "Вікна-Новини", дом выставил на продажу банк из-за большого долга хозяйки - почти 2 миллиона гривен.

Новые владельцы после покупки заселились в дом и уже вложили в него больше, чем он стоил: утеплили стены, перекрыли крышу, обновили фасад, переделали отопление, водоснабжение и прочее.

Но бывшая обладательница не успокоилась и подала в суд. Первую инстанцию ​​проиграла, а вот апелляционный суд неожиданно встал на сторону должницы и отменил право собственности на дом.

Семья будет подавать кассационную жалобу, чтобы пересмотреть решение апелляционного суда. СЕТАМ также будет искать правду в суде, чтобы отстоять право Михаила и Анны Голуб на приобретенное жилье.
 
Тэги: долг, Недвижимость, арест, Житомир, дом
Комментариев: 7
RaID
1 Сергій (RaID)   • 12:42:05, Сегодня [Материал]
+4

Наглядний приклад захисту права власності державою і адекватності суддів. Якщо продаж був незаконний з будь якої причини, то суд який думав би головою, постановив би не скасувати право власності, що є просто тупістю як на мене, а змусити банк відшкодувати вартість будинку хазяйці. А далі хай банк судиться що нічого їй не винний, а це вона ще була винна. Ці люди тут до чого?
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3 Name Surname (viewer)   • 12:59:40, Сегодня [Материал]
+1

Треба міняти актову ситему реєстрації права власності (де держава не відповідає за право власності) на титульну, де держава гарантує право власності законних набувачів майна
https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/montyan/49e5a8c94a081/page_2/
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2 Name Surname (viewer)   • 12:56:08, Сегодня [Материал]
+2

Актова система реєстрації майнових прав у всій красі. Тобто реєструється не право власності, а лише що просто була угода купвлі/продажу, яку потім суд може спокійно визнати недійсною через апру років.
Наприклад купуєте ви квартиру на вторинному ринку житла, зробили ремонт, а потім через два роки виявляється, що в квартирі був прописаний неповнолітній, квартиру продавати не можна було і суд визнає угоду купівлі квартири незаконною.
А тепер питання: хто поверне кошти сплачені за квартиру і ремонт новими власниками?
В розвинених країнах замість актової використовують титульну систему реєстрації майнових прав, відчуйте різницю: "В країнах, де діє система реєстрації прав, добросовісний набувач повністю гарантується державою від будь-яких претензій третіх осіб. Тобто, навіть у випадку виявлення злочинних дій, внаслідок яких об'єкт вибув з власності потерпілого, цьому потерпілому за рахунок держави компенсуються збитки, в той час як сам об'єкт в натурі залишається у власності добросовісного набувача."

А тепер згадайте чи хоч одна політична сила чи один міністр юстиції піднімав питання заміни у нас актової системи на титульну?
Детальніше тут
https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/montyan/49e5a8c94a081/page_2/
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:13:49, Сегодня [Материал]
-1

при чём тут "тытульна сыстэма рэестрации"?
насмотряцца Монтяшу в ютубчике, потом бред несут

хатку отжали в рамках 388 статьи ГКУ, попались на распространённый лохотрон. Пожлобились 500 баксов на проверку истории, теперь скулят....
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5 Name Surname (viewer)   • 13:17:16, Сегодня [Материал]
+1

А державний акт на право власності це виходить просто фількіна грамота, яка нічого не гарантує.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:35:50, Сегодня [Материал]
0

а что акт должен гарантировать?
yahimsol
7 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 14:17:02, Сегодня [Материал]
-1

тебе не понять с московии
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