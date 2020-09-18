Скандальная недвижимость: житомирская семья приобрела арестованный дом, а суд вернул его бывшей владелице. ВИДЕО

Молодая семья из Житомира потратила 900 тысяч гривен, что приобрести желанный дом. Купили на площадке СЕТАМ - это государственная система электронных торгов арестованным имуществом.
Как говорится в сюжете "Вікна-Новини
", дом выставил на продажу банк из-за большого долга хозяйки - почти 2 миллиона гривен.
Новые владельцы после покупки заселились в дом и уже вложили в него больше, чем он стоил: утеплили стены, перекрыли крышу, обновили фасад, переделали отопление, водоснабжение и прочее.
Но бывшая обладательница не успокоилась и подала в суд. Первую инстанцию проиграла, а вот апелляционный суд неожиданно встал на сторону должницы и отменил право собственности на дом.
Семья будет подавать кассационную жалобу, чтобы пересмотреть решение апелляционного суда. СЕТАМ также будет искать правду в суде, чтобы отстоять право Михаила и Анны Голуб на приобретенное жилье.
https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/montyan/49e5a8c94a081/page_2/
Наприклад купуєте ви квартиру на вторинному ринку житла, зробили ремонт, а потім через два роки виявляється, що в квартирі був прописаний неповнолітній, квартиру продавати не можна було і суд визнає угоду купівлі квартири незаконною.
А тепер питання: хто поверне кошти сплачені за квартиру і ремонт новими власниками?
В розвинених країнах замість актової використовують титульну систему реєстрації майнових прав, відчуйте різницю: "В країнах, де діє система реєстрації прав, добросовісний набувач повністю гарантується державою від будь-яких претензій третіх осіб. Тобто, навіть у випадку виявлення злочинних дій, внаслідок яких об'єкт вибув з власності потерпілого, цьому потерпілому за рахунок держави компенсуються збитки, в той час як сам об'єкт в натурі залишається у власності добросовісного набувача."
А тепер згадайте чи хоч одна політична сила чи один міністр юстиції піднімав питання заміни у нас актової системи на титульну?
Детальніше тут
https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/montyan/49e5a8c94a081/page_2/
насмотряцца Монтяшу в ютубчике, потом бред несут
хатку отжали в рамках 388 статьи ГКУ, попались на распространённый лохотрон. Пожлобились 500 баксов на проверку истории, теперь скулят....