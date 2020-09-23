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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 23 » 07:55:04

Археологическая сенсация! В Житомирской области нашли неизвестный ранее город Киевской Руси. ФОТО

Сегодня, 08:19:04 1270 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Археологическая сенсация! В Житомирской области нашли неизвестный ранее город Киевской Руси. ФОТО

 В Городнице Новоград-Волынского района, на месте находки 38 монет времен князей Владимира и Святополка археологи нашли неизвестный город времен Киевской Руси. 

Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов.
 

"Археологическая сенсация! Археологи, которые обследовали место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице!" - написал он.


"Древняя Городница", как называет этот город Алферов, имела две линии обороны – валов, включая эскырпы (специально подготовленные оборонительные крутые склоны).

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты времен Киевской Руси. Княжеские знаки на реверсе монет (трезубец и двузубец) свидетельствуют, что клад отчеканили в правление князей Владимира (980 – 1015-е годы) и Святополка Ярополковича (1015 – 1019-е годы).



Представитель НАН сообщил, что уже есть первые находки – небольшие фрагменты обожженной глины, с формой кирпича княжеского времени.

"Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего церкви)", - сообщил Алферов.

Он считает, что история Городницы древнее на несколько сотен лет, чем было принято считать.

Тэги: Киевская Русь, Житомирская область, археологи, Город
Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:19:45, Сегодня [Материал]
+3

Диванні археологи та історики Zvezda та Кіплінг висловлять експертну думку через 3, 2, 1...
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