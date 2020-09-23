Археологическая сенсация! В Житомирской области нашли неизвестный ранее город Киевской Руси. ФОТО

В Городнице Новоград-Волынского района, на месте находки 38 монет времен князей Владимира и Святополка археологи нашли неизвестный город времен Киевской Руси.
Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов
.
"Археологическая сенсация! Археологи, которые обследовали место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице!" - написал он.
"Древняя Городница", как называет этот город Алферов, имела две линии обороны – валов, включая эскырпы (специально подготовленные оборонительные крутые склоны).
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты времен Киевской Руси
. Княжеские знаки на реверсе монет (трезубец и двузубец
) свидетельствуют, что клад отчеканили в правление князей Владимира (980 – 1015-е годы) и Святополка Ярополковича (1015 – 1019-е годы).
Представитель НАН сообщил, что уже есть первые находки – небольшие фрагменты обожженной глины, с формой кирпича княжеского времени.
"Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего церкви)"
, - сообщил Алферов.
Он считает, что история Городницы древнее на несколько сотен лет, чем было принято считать.