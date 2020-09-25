На Житомирщине кандидату на должность главы ОТГ подбросили муляж бомбы: полиция разыскивает «шутника»

Жительнице пгт Першотравенск Житомирской области под рабочий кабинет подбросили подарочный пакет, внутри которого была коробка, похожая на бомбу. На место происшествия вызвали полицию и взрывотехническую службу.
"По месту работы (возле двери кабинета) 35-летней жительницы пгт Першотравенск был обнаружен подарочный пакет. Проверив его содержание, женщина увидела прямоугольный предмет, обмотанный липкой лентой с цифровыми часами. Подозрительный "презент" проверили специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины, которые прибыли на место происшествия, и никаких взрывчатых веществ не обнаружили", - сообщает полиция Житомирской области.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Полицейские разыскивают автора "подарка".
25 сентября в Facebook-группе "Місто Баранівка
" сообщили, что муляж бомбы подбросили кандидатке в руководители Барановской ОТГ.