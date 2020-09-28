В Житомире участники резонансного ДТП восстановили дорожную разметку и установили знак. ФОТО

«За одну минуту до происшествия, выходил из своего авто, и чудом не стал жертвой наезда, просматривая видео, очевидно, что пострадавших могло быть как минимум 4 человека. После этого происшествия, переосмысливаешь все в своей жизни, и понимаешь насколько одна минута может все изменить ... Вчера мы вместе с пострадавшим водителем, восстановили затертую дорожную разметку и установили дорожный знак, чтобы исключить в будущем аварийные ситуации на месте, где произошло ДТП, и считаем, что это будет более безопасно для всех, как водителей так и пешеходов», - прокомментировал в соцсети один из пострадавших, владелец припаркованного авто, житомирянин Александр Мищенко.