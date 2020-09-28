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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 28 » 16:10:24

В Житомире участники резонансного ДТП восстановили дорожную разметку и установили знак. ФОТО

Сегодня, 16:40:24 1605 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире участники резонансного ДТП восстановили дорожную разметку и установили знак. ФОТО

 В Житомире участники резонансного дорожно-транспортного происшествия на дороге восстановили разметку и установили знак, чтобы исключить в будущем подобные аварии.

Как сообщал «Журнал Житомира», 22 сентября в центре Житомира, по ул. Победы, произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля вылетел на пешеходную зону и повредил другое припаркованное авто, при этом чудом не наехал на пешеходов, которые в тоже время находились на тротуаре.

Видео происшествия с камер видеонаблюдения, которые размещены на здании рядом, разлетелось социальными сетями.
 

«За одну минуту до происшествия, выходил из своего авто, и чудом не стал жертвой наезда, просматривая видео, очевидно, что пострадавших могло быть как минимум 4 человека. После этого происшествия, переосмысливаешь все в своей жизни, и понимаешь насколько одна минута может все изменить ... Вчера мы вместе с пострадавшим водителем, восстановили затертую дорожную разметку и установили дорожный знак, чтобы исключить в будущем аварийные ситуации на месте, где произошло ДТП, и считаем, что это будет более безопасно для всех, как водителей так и пешеходов», - прокомментировал в соцсети один из пострадавших, владелец припаркованного авто, житомирянин Александр Мищенко.




Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 6
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:10:37, Сегодня [Материал]
+1

Коли це знак зупиняв когось від порушення? І якщо говорити про зробити щось, то краще прибрати сітілайти вздовж вулиць.
realaNT
2 realant (realaNT)   • 17:31:42, Сегодня [Материал]
+2

что-то со знаками напутано. где здесь одностороннее движение?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:51:56, Сегодня [Материал]
+1

и кстати такая комбинация знаков не запрещает разворот
так что зря они пальцами в одну сторону тычут
Muz
4 Игорь (Muz)   • 18:55:49, Сегодня [Материал]
+1

А не летел бы сломя голову, успел бы нормально затормозить.
bda
5 ДДД (bda)   • 21:13:29, Сегодня [Материал]
0

А, что, так, можно, чтоб, участники дорожного движения устанавливали знаки и восстанавливали разметку? ;) Я, тоже, хочу в определённых местах знаки поставить...
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:30:50, Сегодня [Материал]
0

Знак вже одразу з намальованою хернею у вигляді НЛО? якою пів міста загажено :)
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