В Житомире высадят 27 дубов: каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов

«Аллея славы Героев на Смолянском военном кладбище стала символом памяти о наших Героях. За два года количество погибших и умерших вследствие ранений в АТО/ООС, к сожалению, пополнилось еще 27 Героями. На сегодня в Житомирской городской объединенной территориальной громаде проживает 82 семьи, потерявшие во время российско-украинской войны родного человека - сына, мужа, отца, внука. Члены семей предложили продолжить инициативу, начатую в 2018 году. Накануне Дня защитника Украины мы предлагаем провести социальную акцию, во время которой высадить еще 27 деревьев с именными табличками Героев, отдавших жизнь за независимость родной земли», - сообщила директор Житомирского городского центра социальных служб семьи, детей и молодежи городского совета Ольга Юрченко.