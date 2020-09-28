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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 28 » 18:17:15

В Житомире высадят 27 дубов: каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов

Сегодня, 18:25:15 514 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире высадят 27 дубов: каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов

 Дубовая аллея славы Героев, которая находится на Смолянском военном кладбище, увеличится еще 27 деревьев. Каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов.

Как сообщили «Журналу Житомира» в горсовете, на приобретение саженцев дубов высотой 4-5 метров из местного бюджета направят 270,6 тыс. грн.

За эти средства планируют приобрести 30 деревьев (с учетом заменяемого фонда - на случай высыхания деревьев).
 

«Аллея славы Героев на Смолянском военном кладбище стала символом памяти о наших Героях. За два года количество погибших и умерших вследствие ранений в АТО/ООС, к сожалению, пополнилось еще 27 Героями. На сегодня в Житомирской городской объединенной территориальной громаде проживает 82 семьи, потерявшие во время российско-украинской войны родного человека - сына, мужа, отца, внука. Члены семей предложили продолжить инициативу, начатую в 2018 году. Накануне Дня защитника Украины мы предлагаем провести социальную акцию, во время которой высадить еще 27 деревьев с именными табличками Героев, отдавших жизнь за независимость родной земли», - сообщила директор Житомирского городского центра социальных служб семьи, детей и молодежи городского совета Ольга Юрченко.


Напомним, в 2018 году на Смолянском военном кладбище, по инициативе матерей погибших участников АТО и их собратьев, была основана Аллея славы Героев. Тогда высадили 53 именных дерева.
Тэги: воины, АТО, Житомир, деревья
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:22:32, Сегодня [Материал]
0

Ідея гарна, та мені здається для цього треба якесь окреме місце. Бо дуби не саджають через кожні 2 метри. Ну як вони уявляють з часом 80-100 дубів на 5 сотках?
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