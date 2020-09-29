Доцент житомирского университета попался на взятке: обещал поступление за $2900. ФОТО

В Житомире при получении взятки задержан доцент Полесского национального университета (бывший Житомирский национальный агроэкологический университет, - ред.).
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
По данным следствия, доцент требовал 2900 долларов за "успешную сдачу" вступительных экзаменов и зачисление в университет.
Кандидата наук задержали в центре Житомира на Новом бульваре непосредственно во время получения взятки.
Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранения от должности. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.