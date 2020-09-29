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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 29 » 17:17:12

Доцент житомирского университета попался на взятке: обещал поступление за $2900. ФОТО

Сегодня, 17:22:12 1128 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Доцент житомирского университета попался на взятке: обещал поступление за $2900. ФОТО

 В Житомире при получении взятки задержан доцент Полесского национального университета (бывший Житомирский национальный агроэкологический университет, - ред.).

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

По данным следствия, доцент требовал 2900 долларов за "успешную сдачу" вступительных экзаменов и зачисление в университет.

Кандидата наук задержали в центре Житомира на Новом бульваре непосредственно во время получения взятки.

Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранения от должности. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.



Тэги: Житомир, доцент, Университет, взятка
Комментариев: 1
merks
1 Александра (merks)   • 21:10:33, Сегодня [Материал]
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