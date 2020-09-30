Рейтинг школ Житомира: бессменный лидер – лицей при ЖГТУ

Опубликован рейтинг лучших школ Житомира по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Лидер, как и в предыдущие годы - городской лицей при ЖГТУ, он же лицей №1.
"В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году. Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы"
, - информирует автор рейтинга, портал Освіта.ua
.
В первую десятку рейтинга вошли только 3 общеобразовательные школы, остальные - лицеи и гимназии.
Стоит добавить, что в этом году Житомирский городской лицей при ЖГТУ (новое название - городской лицей №1, - ред.) значительно улучшил свою позицию в рейтинге лучших школ Украины и теперь занимает 10 место
(73 - в 2019 году).