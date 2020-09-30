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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 30 » 12:16:39

Рейтинг школ Житомира: бессменный лидер – лицей при ЖГТУ

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Рейтинг школ Житомира: бессменный лидер – лицей при ЖГТУ

 Опубликован рейтинг лучших школ Житомира по итогам проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Лидер, как и в предыдущие годы - городской лицей при ЖГТУ, он же лицей №1.

"В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году. Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы", - информирует автор рейтинга, портал Освіта.ua.

В первую десятку рейтинга вошли только 3 общеобразовательные школы, остальные - лицеи и гимназии.



Стоит добавить, что в этом году Житомирский городской лицей при ЖГТУ (новое название - городской лицей №1, - ред.) значительно улучшил свою позицию в рейтинге лучших школ Украины и теперь занимает 10 место (73 - в 2019 году).
Тэги: Лицей, школы, Житомир, рейтинг
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