В Житомирском онкодиспансере открыли новое поликлиническое отделение. ФОТО

В Житомире продолжается реконструкция областного онкологического диспансера. В частности, в новом корпусе уже открыли поликлиническое отделение. Об этом рассказали в Житомирском областном совете, в подчинении которого находится онкодиспансер.
«С момента основания в 1967 году, практически не проводились капитальные ремонты. И ни одна депутатская каденция областного совета не обращала на это заведение должного внимания. Хотя Житомирская область - наиболее пострадавшая от аварии на ЧАЭС и показатель заболевания онкологией самый высокий по стране. А за три года проведено термосанацию здания, проведена замена всех окон в главном корпусе, достроены два этажа поликлинического отделения с новой амбулаторной операционной, новым помещением для лаборатории и эндоскопическим кабинетом. Также улучшено материально-техническую базу учреждения: приобретена новая мебель, закуплено много современного диагностического оборудования и тому подобное», - сообщил председатель облсовета Владимир Ширма.
В целом на работы по реконструкции онкологического диспансера использовано около 30 млн грн, из которых почти 10 млн грн - на проведение термосанации, остальные средства - на возведение и обустройство пристройки. Следующий этап - это реконструкция стационарного отделения, на что будет направлено до конца года почти 17 млн грн.
С Национальной службой здоровья Украины уже заключены соглашения на пакеты оказания медицинских услуг, благодаря которым пациенты имеют возможность получать обследование и лечение бесплатно.
Напомним, в Житомирском областном онкологическом диспансере установят линейный ускоритель
, необходимый для облучения злокачественных опухолей.
ФОТО: Областной совет