В Житомирском онкодиспансере открыли новое поликлиническое отделение. ФОТО

«С момента основания в 1967 году, практически не проводились капитальные ремонты. И ни одна депутатская каденция областного совета не обращала на это заведение должного внимания. Хотя Житомирская область - наиболее пострадавшая от аварии на ЧАЭС и показатель заболевания онкологией самый высокий по стране. А за три года проведено термосанацию здания, проведена замена всех окон в главном корпусе, достроены два этажа поликлинического отделения с новой амбулаторной операционной, новым помещением для лаборатории и эндоскопическим кабинетом. Также улучшено материально-техническую базу учреждения: приобретена новая мебель, закуплено много современного диагностического оборудования и тому подобное», - сообщил председатель облсовета Владимир Ширма.