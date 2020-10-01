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В Житомирском онкодиспансере открыли новое поликлиническое отделение. ФОТО

Сегодня, 14:02:41 531 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском онкодиспансере открыли новое поликлиническое отделение. ФОТО

 В Житомире продолжается реконструкция областного онкологического диспансера. В частности, в новом корпусе уже открыли поликлиническое отделение. Об этом рассказали в Житомирском областном совете, в подчинении которого находится онкодиспансер.
 

«С момента основания в 1967 году, практически не проводились капитальные ремонты. И ни одна депутатская каденция областного совета не обращала на это заведение должного внимания. Хотя Житомирская область - наиболее пострадавшая от аварии на ЧАЭС и показатель заболевания онкологией самый высокий по стране. А за три года проведено термосанацию здания, проведена замена всех окон в главном корпусе, достроены два этажа поликлинического отделения с новой амбулаторной операционной, новым помещением для лаборатории и эндоскопическим кабинетом. Также улучшено материально-техническую базу учреждения: приобретена новая мебель, закуплено много современного диагностического оборудования и тому подобное», - сообщил председатель облсовета Владимир Ширма.


В целом на работы по реконструкции онкологического диспансера использовано около 30 млн грн, из которых почти 10 млн грн - на проведение термосанации, остальные средства - на возведение и обустройство пристройки. Следующий этап - это реконструкция стационарного отделения, на что будет направлено до конца года почти 17 млн ​​грн.

С Национальной службой здоровья Украины уже заключены соглашения на пакеты оказания медицинских услуг, благодаря которым пациенты имеют возможность получать обследование и лечение бесплатно.

Напомним, в Житомирском областном онкологическом диспансере установят линейный ускоритель, необходимый для облучения злокачественных опухолей.















ФОТО: Областной совет
Тэги: Житомир, онкодиспансер, поликлиника
Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:57:14, Сегодня [Материал]
0

Бесплатно и житомирский онкодиспансер - речі несумісні! Там за кожен рух треба платити. І пох що вони знають що людині залишилось вже тиждень-другий здеруть ще скількі зможуть на додаткові обстеження та аналізи, які вже нічім не допоможуть. У мене вкрай негативне враження від цієї установи. За пару місяців навіть діагноз не поставили (хоча ставили три різних), бо треба було давати групу.
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 16:59:40, Сегодня [Материал]
0

нажаль :(
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