Віктор Євдокимов: «Розвиток шкільної освіти в Житомирі - пріоритетне завдання влади»

— Вітаю всіх освітян з Днем працівників освіти, що буде відзначатися в першу неділю жовтня! Оптимізму, добра, міцного здоров’я, нових звершень у освітянському просторі!»





Кандидат на посаду міського голови Віктор Євдокимов вітає освітян Житомира з професійним святом.«Висловлюю вдячність особисто Президентові України Володимиру Зеленському та Офісу Президента України за визнання професіоналізму науково-педагогічних працівників університету та їх особистого внеску в розвиток освіти! — написав на своїй сторінці у Фейсбук ректор Житомирської політехніки, кандидат на посаду міського голови Віктор Євдокимов.



Сьогодні в Житомирі працює 39 комунальних і 3 приватних заклади середньої освіти, в яких близько 32 тисяч учнів навчають майже 3 тисячі педагогів. За результатами ЗНО 2020 Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті увійшов в десятку найкращих шкіл України. Троє викладачів Житомирської політехніки відзначені Президентом. Житомирським освітянам є чим пишатися.

День працівників освіти — свято, близьке кожному з нас з дитинства. І це не лише свято вчителів. Це свято всіх, хто шанує працю педагогів, наставників. Ми можемо ніколи в житті не познайомитись з архітектором чи журналістом. Але кожен з нас обов’язково зустрічався з вчителем.Сучасні батьки дуже ретельно підходять до вибору навчального закладу для своїх дітей. Якість освіти, загальна атмосфера, викладачі, технічні засоби, комфорт та безпека учнів — щороку потреби та вимоги до учбових закладів зростають. А ще й треба зважати на епідеміологічну ситуацію, яка змінюється мало не щодня. Тож освітянам доводиться зважати і бути готовими до різних форматів навчання.«Час диктує особливі вимоги до педагогів. Адже саме вони є локомотивами розвитку, тож самі мають постійно розвиватися та навчатися новому. Щороку навчатися в школи приходять нові покоління, прогресивні та інноваційні, тож педагоги мають відповідати їм, впроваджувати нові інструменти та рухатися вперед, — говорить Віктор Євдокимов. — Сьогодні якісна шкільна освіта — це можливість отримати кращу вищу освіту і далі високооплачувану, цікаву роботу. Це одна зі стратегічних цілей нашої країни загалом і Житомира зокрема. Я, як освітянин, вважаю розвиток місцевих шкіл одним з пріоритетних завдань влади».Шість освітян з Житомирщини відзначені державними нагородами та почесними званнями указом Президента України.«За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм...», — йдеться в указі Володимира Зеленського.нагороджено Виговського Георгія Миколайовича — професора кафедри Державного університету Житомирська політехніка; Іванюка Ігоря Дмитровича — директора Малинського лісотехнічного коледжу.нагороджено Каргополову Надію Петрівну — доцента кафедри Державного університету Житомирська політехніка.Присвоєно почесніПодчашинському Юрію Олександровичу — завідувачеві кафедри Державного університету Житомирська політехніка,Білогор Людмилі Анатоліївні — директору Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури, Глінчевській Яніні Анатоліївні — директору загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 28 м. Житомира імені гетьмана І.Виговського.