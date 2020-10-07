Житомирщина примет V этап чемпионат Украины по ралли. ВИДЕО

Житомирская область примет V этап чемпионата Украины по ралли 2020 года «Ралли столица». Соревнования пройдут с 17 по 18 октября на дорогах Хорошевского и Коростенского районов.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирской облгосадминистрации.
В V этапе чемпионата Украины по ралли примут участие автомобили класса «RC1», «RC2», «4WDOPEN», «2WDOPEN» и «2WD»
Общая протяженность маршрута 196,01 км, а специальных участков - 115,00 км.
Торжественное открытие соревнований состоится в Житомире 17 октября в 18:30 на площади Королёва. Закрытие соревнований - 18 октября в 19:00 возле дома культуры в пгт Иршанск.