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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 7 » 09:44:51

Житомирщина примет V этап чемпионат Украины по ралли. ВИДЕО

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Житомирщина примет V этап чемпионат Украины по ралли. ВИДЕО

 Житомирская область примет V этап чемпионата Украины по ралли 2020 года «Ралли столица». Соревнования пройдут с 17 по 18 октября на дорогах Хорошевского и Коростенского районов.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

В V этапе чемпионата Украины по ралли примут участие автомобили класса «RC1», «RC2», «4WDOPEN», «2WDOPEN» и «2WD»

Общая протяженность маршрута 196,01 км, а специальных участков - 115,00 км.

Торжественное открытие соревнований состоится в Житомире 17 октября в 18:30 на площади Королёва. Закрытие соревнований - 18 октября в 19:00 возле дома культуры в пгт Иршанск.
 
Тэги: Ралли, чемпионат Украины, Житомирщина, автоспорт
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