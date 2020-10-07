Автором популярного мема «In Ukraine we dont say» оказалась уроженка Житомирщины

В августе 2020 года в украинском сегменте интернета стал популярным мем "In Ukraine we do not say ...". Каждый мем рассказывает об отдельной ситуации, традицию или образ из жизни украинцев, который обыгрывают словами "In Ukraine we do not say" ... "we say" ... "аnd i think thats beautiful".
Например: "In Ukraine moms do not say" Dear if you have nightmares again, maybe we need to see a doctor?" they say "Дурному дурне сниться "and i think thats beautiful".
Сначала мемы распространялись только на Twitter-странице, затем создали и Instagram-аккаунт. По состоянию на 7 октября аккаунты в соцсетях имеют более 120 000 подписчиков.
Оказалось, что автором аккаунтов и мема "In Ukraine we do not say" является уроженка Житомирской области Юлия Паренюк. Она родом из городка Романов, а сейчас проживает в Праге.
Девушка признается, что даже не подозревала, что это так "зайдет" людям. Сначала делали это скорее "по-приколу". Сейчас примерно 30% мемов - это советы подписчиков, остальные 70% - это просто слова, ситуации, песни и т.д. из жизни автора.