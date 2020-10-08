В областной детской больнице установили современный компьютерный томограф. ФОТО

В Житомирской областной детской клинической больнице установили современный компьютерный томограф. Оборудование было получено в рамках грантовой помощи между правительствами Украины и Японии.
"Аппарат мы получили бесплатно, как грант, но его цена 15 млн гривен. Полностью ремонт, в том числе и оборудование, необходимое для обслуживания томографа и для детей, которые будут проходить обследование, были закуплены за деньги бюджета. 5,5 млн выделено из областного бюджета, проведен ремонт, закуплено оборудование, мебель"
, - рассказал в комментарии "Суспільне
" начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.
Для пациентов, которые будут иметь направление семейного врача или лечиться в больнице, обследование на томографе бесплатное. Для остальных пациентов услуга будет платной.
"Компьютерный томограф дает возможность проводить 3D реконструкцию патологических участков тела ребенка, пациента. Раньше у нас не было этого аппарата. Работали на аппаратуре еще советских времен. А новый томограф является одним из лучших аппаратов", - отметил заведующий рентгенологическим отделением Юрий Динович.
ФОТО: Областной совет