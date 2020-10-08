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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 8 » 08:25:12

В областной детской больнице установили современный компьютерный томограф. ФОТО

Сегодня, 08:50:12 63 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В областной детской больнице установили современный компьютерный томограф. ФОТО

 В Житомирской областной детской клинической больнице установили современный компьютерный томограф. Оборудование было получено в рамках грантовой помощи между правительствами Украины и Японии.

"Аппарат мы получили бесплатно, как грант, но его цена 15 млн гривен. Полностью ремонт, в том числе и оборудование, необходимое для обслуживания томографа и для детей, которые будут проходить обследование, были закуплены за деньги бюджета. 5,5 млн выделено из областного бюджета, проведен ремонт, закуплено оборудование, мебель", - рассказал в комментарии "Суспільне" начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.

Для пациентов, которые будут иметь направление семейного врача или лечиться в больнице, обследование на томографе бесплатное. Для остальных пациентов услуга будет платной.
 

"Компьютерный томограф дает возможность проводить 3D реконструкцию патологических участков тела ребенка, пациента. Раньше у нас не было этого аппарата. Работали на аппаратуре еще советских времен. А новый томограф является одним из лучших аппаратов", - отметил заведующий рентгенологическим отделением Юрий Динович.






ФОТО: Областной совет
Тэги: томограф, больница
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