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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 8 » 10:35:03

В Житомире началась очередная сессия областного совета: прямая трансляция

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В Житомире началась очередная сессия областного совета: прямая трансляция

 8 октября в 10:00 в Житомире началась очередная 32-я сессия областного совета. В сессионном зале зарегистрировались 50 депутатов.

Во время сессии депутаты планируют рассмотреть более 60 вопросов, которые утвердили на заседании президиума областного совета.

В начале заседания председатель областного совета поздравил с назначением на должность начальника Управления образования и науки Житомирской ОГА Людмилу Колесник, директора Департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА Наталью Арендарчук, а также нового руководителя Житомирской областной прокуратуры Александра Билошицкого.

Первоочередной вопрос, который во время сессии рассмотрят депутаты, - это изменения в областной бюджет Житомирской области на 2020 год, в частности в части финансирования отрасли здравоохранения области (обеспечение медицинских работников заработной платой и других защищенных статей).

Также среди вопросов - внесение изменений в областные программы, ряд коммунальных вопросов и обращений депутатов областного совета в центральные органы власти, в частности относительно загрязнения рек Хомора и Случь.

Заседание сессии можно посмотреть онлайн на YouTube-канале Житомирского областного совета.
 
Тэги: облсовет, сессия, Житомир, депутаты
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