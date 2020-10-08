В Житомире началась очередная сессия областного совета: прямая трансляция

8 октября в 10:00 в Житомире началась очередная 32-я сессия областного совета. В сессионном зале зарегистрировались 50 депутатов.
Во время сессии депутаты планируют рассмотреть более 60 вопросов, которые утвердили на заседании президиума областного совета.
В начале заседания председатель областного совета поздравил с назначением на должность начальника Управления образования и науки Житомирской ОГА Людмилу Колесник, директора Департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА Наталью Арендарчук, а также нового руководителя Житомирской областной прокуратуры Александра Билошицкого.
Первоочередной вопрос, который во время сессии рассмотрят депутаты, - это изменения в областной бюджет Житомирской области на 2020 год, в частности в части финансирования отрасли здравоохранения области (обеспечение медицинских работников заработной платой и других защищенных статей).
Также среди вопросов - внесение изменений в областные программы, ряд коммунальных вопросов и обращений депутатов областного совета в центральные органы власти, в частности относительно загрязнения рек Хомора и Случь.
Заседание сессии можно посмотреть онлайн на YouTube-канале Житомирского областного совета.