В Житомирской области охотник подстрелил грибника: мужчину задерживал спецназ КОРД. ФОТО

«Для задержания вооруженного, а значит потенциально опасного 49-летнего жителя г. Киева, на территории Радомышльского района и райцентра было объявлено проведение специальных мероприятий с привлечением спецназа КОРД. В ходе неотложного обыска в дачном доме подозреваемого мужчины следователи и оперативники обнаружили и изъяли зарегистрированное охотничье оружие», - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.