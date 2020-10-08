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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 8 » 16:48:49

В Житомирской области охотник подстрелил грибника: мужчину задерживал спецназ КОРД. ФОТО

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В Житомирской области охотник подстрелил грибника: мужчину задерживал спецназ КОРД. ФОТО

 В лесу на Житомирщине произошел конфликт: охотник начал стрелять в грибника, он получил ранения, но смог убежать. События разворачивались 7 октября вблизи села Белая Криница Радомышльского района.

«В первую очередь правоохранители установили предварительные обстоятельства. Они опросили мужчину, который вместе с потерпевшим в тот день находился в лесу, собирая грибы. По его словам, он услышал выстрел, заметил суету неподалеку, а затем встретился с мужчиной, который держал в руках ружье. Когда вооруженный «охотник» исчез из поля зрения, мужчина связался с товарищем. Оказалось, тот ранен в ногу и уже вызвал себе скорую», - рассказали «Журналу Житомира» в полиции Житомирской области.

Медики диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение левой ноги и госпитализировали его в хирургическое отделение больницы.



Стрелком оказался знакомый мужчин, житель столицы, который в этих краях имеет загородный дом.
 

«Для задержания вооруженного, а значит потенциально опасного 49-летнего жителя г. Киева, на территории Радомышльского района и райцентра было объявлено проведение специальных мероприятий с привлечением спецназа КОРД. В ходе неотложного обыска в дачном доме подозреваемого мужчины следователи и оперативники обнаружили и изъяли зарегистрированное охотничье оружие», - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.




Самого мужчину оперативники криминальной полиции разыскали в столице ночью 8 октября.

Изъятое из дачного дома оружие, которое принадлежит задержанному, направлено на экспертное исследование. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения.

По действующему законодательству покушение на жизнь другого человека наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

Тэги: Житомирская область, Охотник, лес, грибник
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