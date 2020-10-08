В Житомирской области охотник подстрелил грибника: мужчину задерживал спецназ КОРД. ФОТО

В лесу на Житомирщине произошел конфликт: охотник начал стрелять в грибника, он получил ранения, но смог убежать. События разворачивались 7 октября вблизи села Белая Криница Радомышльского района.
«В первую очередь правоохранители установили предварительные обстоятельства. Они опросили мужчину, который вместе с потерпевшим в тот день находился в лесу, собирая грибы. По его словам, он услышал выстрел, заметил суету неподалеку, а затем встретился с мужчиной, который держал в руках ружье. Когда вооруженный «охотник» исчез из поля зрения, мужчина связался с товарищем. Оказалось, тот ранен в ногу и уже вызвал себе скорую»
, - рассказали «Журналу Житомира
» в полиции Житомирской области.
Медики диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение левой ноги и госпитализировали его в хирургическое отделение больницы.
Стрелком оказался знакомый мужчин, житель столицы, который в этих краях имеет загородный дом.
«Для задержания вооруженного, а значит потенциально опасного 49-летнего жителя г. Киева, на территории Радомышльского района и райцентра было объявлено проведение специальных мероприятий с привлечением спецназа КОРД. В ходе неотложного обыска в дачном доме подозреваемого мужчины следователи и оперативники обнаружили и изъяли зарегистрированное охотничье оружие», - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.
Самого мужчину оперативники криминальной полиции разыскали в столице ночью 8 октября.
Изъятое из дачного дома оружие, которое принадлежит задержанному, направлено на экспертное исследование. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения.
По действующему законодательству покушение на жизнь другого человека наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.