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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 8 » 17:51:14

В школах Житомира и области каждое утро будут петь Гимн Украины: рекомендация облсовета

Сегодня, 17:57:14 373 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В школах Житомира и области каждое утро будут петь Гимн Украины: рекомендация облсовета

 Учебный день в школах Житомирской области дети будут начинать с исполнения государственного Гимна Украины. Соответствующее решение приняли 8 октября на сессии областного совета.

Решение во время сессии приняли без обсуждения. За проголосовал 41 депутат из 46 присутствующих.

По мнению депутатов, такое решение будет способствовать воспитанию патриотизма и уважительного отношения к государственным символам Украины.

Стоит добавить, что решение о выполнении гимна носит рекомендательный характер и никоим образом не обязывает это делать.

Подобная практика есть в школах Турции, Казахстана, Китая и многих регионах России. В Индии власти рекомендуют исполнять гимн не только перед началом уроков, но и перед началом рабочего дня. В некоторых школах Японии и США дети тоже могут петь гимн, однако это не обязательно.
Тэги: школьники, Житомирская область, Гимн, школа
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:17, Сегодня [Материал]
+2

Пионеры тоже пели гимн повседневно. И строем ходили. Завтра депутатту Мойсееву будут дарить землю на сессии горсовета Житомира. АТОшникам и многодетным мамам отказали, а ему будут дарить...Может депутаты и кандидаты обласного совета пресекут беспредел?
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 18:21:37, Сегодня [Материал]
+2

Общеобразовательные школы (что бывшие советские, что теперешние украинские) служат не для передачи знаний и опыта подрастающему поколению, а для вдалбливания в голову детей идеологии (неважно какой), подготовку дешёвой рабочей силы и пушечного мяса.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 18:38:04, Сегодня [Материал]
+3

Ідіоти...Тим самим відіб*ють у дітей всю повагу до гімну. Те , що тебе забов*язують слухати кожен день- мимоволі втрачає свою цінність і починає дратувати. Приклад совка з піонерами: Любі Лєніна, чого галстук не поглажений, Союз нєрушимий і тд- мене особисто посьогодняшній день викликає огиду. Рахіти, зробіть так, щоб цім дітям було чим пишатися за свою країну, а не мріяти, щоб вирости і чухнути за бугор!
Vovik-RF
4 Vovik (Vovik-RF)   • 19:33:28, Сегодня [Материал]
+1

Цитата: "По мнению депутатов, такое решение будет способствовать воспитанию патриотизма и уважительного отношения к государственным символам Украины"
Наоборот, воспитается ненависть к гимну и пр.
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