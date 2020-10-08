В школах Житомира и области каждое утро будут петь Гимн Украины: рекомендация облсовета

Учебный день в школах Житомирской области дети будут начинать с исполнения государственного Гимна Украины. Соответствующее решение приняли 8 октября на сессии областного совета.
Решение
во время сессии приняли без обсуждения. За проголосовал 41 депутат из 46 присутствующих.
По мнению депутатов, такое решение будет способствовать воспитанию патриотизма и уважительного отношения к государственным символам Украины.
Стоит добавить, что решение о выполнении гимна носит рекомендательный характер и никоим образом не обязывает это делать.
Подобная практика есть в школах Турции, Казахстана, Китая и многих регионах России. В Индии власти рекомендуют исполнять гимн не только перед началом уроков, но и перед началом рабочего дня. В некоторых школах Японии и США дети тоже могут петь гимн, однако это не обязательно.
Наоборот, воспитается ненависть к гимну и пр.