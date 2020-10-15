Сбил мужчину и скрылся: в Житомирской области разыскивают виновника смертельного ДТП

"Предварительно установлено, что в период времени между 19:17 и 19:49 водитель автомобиля, двигаясь от райцентра в направлении развилки дорог к селам Девочки и Высокое совершил наезд на 40-летнего жителя с. Бежов. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП", - рассказали в полиции.