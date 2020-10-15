Сбил мужчину и скрылся: в Житомирской области разыскивают виновника смертельного ДТП

В Житомирской области полицейские разыскивают водителя авто, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября возле пгт Черняхов.
"Предварительно установлено, что в период времени между 19:17 и 19:49 водитель автомобиля, двигаясь от райцентра в направлении развилки дорог к селам Девочки и Высокое совершил наезд на 40-летнего жителя с. Бежов. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП", - рассказали в полиции.
Сейчас в рамках начатого досудебного расследования полицейские разыскивают водителя транспортного средства, причастного к ДТП, и просят граждан предоставить известную им информацию об обстоятельствах происшествия.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться в Черняховское отделение полиции (ул. Шевченко, 10) или отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области (г. Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37), или позвонить по телефонам (0412) 407-431, (04134) 4-14-05 или 102"
, - призывают правоохранители.