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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 15 » 11:54:38

Сбил мужчину и скрылся: в Житомирской области разыскивают виновника смертельного ДТП

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Сбил мужчину и скрылся: в Житомирской области разыскивают виновника смертельного ДТП

 В Житомирской области полицейские разыскивают водителя авто, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября возле пгт Черняхов.
 

"Предварительно установлено, что в период времени между 19:17 и 19:49 водитель автомобиля, двигаясь от райцентра в направлении развилки дорог к селам Девочки и Высокое совершил наезд на 40-летнего жителя с. Бежов. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП", - рассказали в полиции.


Сейчас в рамках начатого досудебного расследования полицейские разыскивают водителя транспортного средства, причастного к ДТП, и просят граждан предоставить известную им информацию об обстоятельствах происшествия.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться в Черняховское отделение полиции (ул. Шевченко, 10) или отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области (г. Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37), или позвонить по телефонам (0412) 407-431, (04134) 4-14-05 или 102", - призывают правоохранители.
Тэги: дтп, Житомирская область
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