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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 15 » 12:28:56

В Житомире конструкция предвыборной палатки упала на прохожих: чудом никто не пострадал

Сегодня, 12:39:56 1471 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире конструкция предвыборной палатки упала на прохожих: чудом никто не пострадал

 В Житомире на супругов с ребенком упала металлическая конструкция предвыборной палатки. Чудом никто не пострадал. Инцидент произошел 14 октября на проспекте Мира, рядом с остановкой "Площадь Освобождения".

Об этом в соцсети рассказал житомирянин Вадим Слюсар.

По словам мужчины, они с женой и сыном стояли на пешеходном переходе и вдруг на них упала металлическая конструкция палатки одной из политических сил.
 

"Чудом успел отреагировать и прикрыть семью от удара и травм. Палатка дальше полетела на дорогу. Все это время агитаторы мужественно спасали свои газеты", - отметил мужчина.


Разумеется, никаких извинений семья не услышала. Лишь агитаторы из другой политсилы, стоявшие рядом, посоветовали быть внимательнее.
 
Тэги: Житомир, выборы, палатка
Комментариев: 4
den2016
1 Деня (den2016)   • 12:43:04, Сегодня [Материал]
+2

Виноват Путин))
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:44:29, Сегодня [Материал]
+4

Наступним питанням яке поставить преЗЕ!дент буде "Яких тобі ще реформ не вистачає?"©.
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 14:23:39, Сегодня [Материал]
+1

ЗеЛатка
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 18:27:18, Сегодня [Материал]
+1

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