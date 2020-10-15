В Житомире конструкция предвыборной палатки упала на прохожих: чудом никто не пострадал

В Житомире на супругов с ребенком упала металлическая конструкция предвыборной палатки. Чудом никто не пострадал. Инцидент произошел 14 октября на проспекте Мира, рядом с остановкой "Площадь Освобождения".
Об этом в соцсети
рассказал житомирянин Вадим Слюсар.
По словам мужчины, они с женой и сыном стояли на пешеходном переходе и вдруг на них упала металлическая конструкция палатки одной из политических сил.
"Чудом успел отреагировать и прикрыть семью от удара и травм. Палатка дальше полетела на дорогу. Все это время агитаторы мужественно спасали свои газеты", - отметил мужчина.
Разумеется, никаких извинений семья не услышала. Лишь агитаторы из другой политсилы, стоявшие рядом, посоветовали быть внимательнее.