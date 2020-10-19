Сергій Сухомлин представив свою передвиборчу програму «Житомир Завтра»

«Житомир Завтра» - так називається передвиборча програма кандидата на посаду Житомирського міського голови Житомира від партії «Пропозиція», діючого мера – Сергія Сухомлина, яку він 19 жовтня презентував разом зі своєю командою для житомирських ЗМІ.
За словами самого Сергія Івановича, саме команда кандидатів «Пропозиції» допомогла йому створити цю програму: «Цю програму не писали політтехнологи, щоб сподобатися виборцям. Програму написала команда, усі разом, декілька днів. Програма – це план дій і відповідальність команди і мене особисто за втілення цієї програми», - сказав Сергій Сухомлин, після чого презентував свою програму.
Вона складається з 12-ти розділів, у яких Сергій Сухомлин та його команда розповідають, яким може бути Житомир впродовж наступних 5 років каденції нової міської ради та нового міського голови. «Житомир ПРО Красу, Спорт, Здоров’я, Безпеку, Комфорт, Екологію, Освіту, Культуру та Заможність».
Судячи з програми, Сергій Іванович залишається послідовником своїх ідей, націлений і далі продовжувати вже розпочаті проєкти, реалізовувати обіцяне та незавершене, а також «давати» житомирянам те, на що вони самі мають запит.
Ознайомившись з програмою, читачі помітять, що в неї «переїхали» попередні програмні ідеї по будівництву хоспісу, аеропорту Житомир, прокладанні тролейбусної лінії до с. Глибочиця.
Голова «Пропозиції» у Житомирі має намір і далі продовжувати реконструювати Новий бульвар, Шодуарівський парк, КП «Житомирводоканал» з його водопровідними та каналізаційними мережами, очисними спорудами.
Не відмовився чинний міський голова і від амбітного проєкту з будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі, про потребу в якому говорять роками. На думку Сухомлина, питання сміття є комплексним:
«27 жовтня має відбутися конкурс на визначення оператора щодо послуги вивезення сміття у Житомирі. Будемо проводити відкритий конкурс для всіх бажаючих. Одна з умов – тільки нова техніка: сміттєвози зменшеного об’єму, щоб не руйнувати тротуари та дворові проїзди, прибудинкові території. Також, згідно умов, компанія має встановити контейнери для роздільного збору сміття та закупити невеликі контейнери для приватного сектору. Щодо заводу – на минулому тижні компанія отримала дозвіл від ДАБІ на початок будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі. На днях буде проведена презентація цього проєкту».
Після введення заводу в експлуатацію, на думку Сергія Сухомлина, можна почати рекультивацію міського сміттєвого полігону.
Кандидат у депутати до Житомирської обласної ради Ярослав Долгих, який також був присутній на зустрічі, під час свого виступу заявив: «Пропозиція» - це партія, якій не треба лукавити, коли ми говоримо, що представляємо інтереси громад. Ми вже у місцевому самоврядуванні і представляємо конкретні громади. Як партія, ми народилися у відповідь більшості народу на хаос і безвідповідальність, в який нас поринула центральна влада та її представники на місцях».
Кандидат у депутати до Житомирської міської ради Тетяна Онопрієнко про передвиборчу програму Сергія Сухомлина та «Пропозиції» говорить наступне: «Пропозиція» об’єднала мерів різних міст, фахівців та професіоналів з досвідом роботи. Програма розвитку нашого міста на наступні 5 років – це не цікавенькі слайди, це не ілюзорні мрії, а реальні, конкретні кроки. Це стратегічний документ, який продиктований часом та самими житомирянами».
Детальніше з програмою читачі можуть ознайомитись нижче
ФОТОрепортаж
правда по одному в руки....