Сергій Сухомлин представив свою передвиборчу програму «Житомир Завтра»

«27 жовтня має відбутися конкурс на визначення оператора щодо послуги вивезення сміття у Житомирі. Будемо проводити відкритий конкурс для всіх бажаючих. Одна з умов – тільки нова техніка: сміттєвози зменшеного об’єму, щоб не руйнувати тротуари та дворові проїзди, прибудинкові території. Також, згідно умов, компанія має встановити контейнери для роздільного збору сміття та закупити невеликі контейнери для приватного сектору. Щодо заводу – на минулому тижні компанія отримала дозвіл від ДАБІ на початок будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі. На днях буде проведена презентація цього проєкту».