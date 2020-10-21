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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 21 » 11:32:03

Олена Розенблат: «Питна вода у Житомирі за 4 роки має стати реальністю». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 11:37:45 564 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: «Питна вода у Житомирі за 4 роки має стати реальністю». ВІДЕО

 Кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат, автор ініціативи «Житомир твоєї мрії» запропонувала своє бачення, як вирішити проблему нестачі води для Житомира, та підвищити якість питної води.

«Саме тут бере початок вода, яка забезпечує наше місто, - говорить Олена Розенблат про водосховище у с. Тригір’я. - 39 млн євро взятого кредиту не забезпечили обіцяної питної води з наших кранів. Необхідно терміново розчистити русла річок, а такої їх поглибити, забезпечити каналізацію в тих районах Житомира, де вона відсутня, облаштувати бювети з питною водою в кожному мікрорайоні міста. Впровадити використання альтернативних джерел водопостачання, не пов’язаних з р. Тетерів, зокрема Соколовський кар’єр. Питна вода за 4 роки має стати реальністю».

 



Ці пропозиції відображені у передвиборчій програмі Олени Розенблат «Житомир твоєї мрії»:





Тэги: водохранилище, Елена Розенблат, вода в Житомире
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 14:02:55, Сегодня [Материал]
+1

Якась маніпуляція схоже. "39 млн євро взятого кредиту не забезпечили обіцяної питної води з наших кранів." можна подумати гроші на набережну миттєво нас забеспечили набережною, її ж побудувати ще треба. Очисні зараз будуються, кілометри труб замінються. Напрям вцілому вірний і якщо Олена і виграє вибори, то буде робити рівно те саме. А за 4 роки і поточна влада з наявністю грошей зробить що і Олена. Питання, де будуть братись гроші на продовження реформування водоканалу?
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