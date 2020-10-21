Олена Розенблат: «Питна вода у Житомирі за 4 роки має стати реальністю». ВІДЕО

Кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат, автор ініціативи «Житомир твоєї мрії» запропонувала своє бачення, як вирішити проблему нестачі води для Житомира, та підвищити якість питної води.
«Саме тут бере початок вода, яка забезпечує наше місто, - говорить Олена Розенблат про водосховище у с. Тригір’я. - 39 млн євро взятого кредиту не забезпечили обіцяної питної води з наших кранів. Необхідно терміново розчистити русла річок, а такої їх поглибити, забезпечити каналізацію в тих районах Житомира, де вона відсутня, облаштувати бювети з питною водою в кожному мікрорайоні міста. Впровадити використання альтернативних джерел водопостачання, не пов’язаних з р. Тетерів, зокрема Соколовський кар’єр. Питна вода за 4 роки має стати реальністю».