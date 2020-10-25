Стулья, карематы и просто на коленях: как житомиряне голосуют без кабинок. ФОТО

В Житомире на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, которые члены УИК изготовили из подручных средств, или на подоконнике, на скамейках или столах, нарушая тайну голосования.
По информации ОПОРЫ
, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования - стул обтянутый тканью.
Есть участки, где вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря.
На участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.
Согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установления или разглашения содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается. В части 4 статьи 248 Кодекса указано, что избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществления фото- и видеофиксации в любой способ.
Напомним, председатель Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки
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