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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 25 » 12:30:56

Стулья, карематы и просто на коленях: как житомиряне голосуют без кабинок. ФОТО

Вчера, 12:49:56 1114 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стулья, карематы и просто на коленях: как житомиряне голосуют без кабинок. ФОТО

 В Житомире на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, которые члены УИК изготовили из подручных средств, или на подоконнике, на скамейках или столах, нарушая тайну голосования.

По информации ОПОРЫ, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования - стул обтянутый тканью.



Есть участки, где вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря.





На участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.



Согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установления или разглашения содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается. В части 4 статьи 248 Кодекса указано, что избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществления фото- и видеофиксации в любой способ.

Напомним, председатель Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.

Тэги: Житомир, выборы
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