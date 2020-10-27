Заехал на пешеходный мост и ударил прохожего: в Житомире будут судить героя резонансного видео

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего житомирянина. Речь идет о мужчине, который в конце сентября проехал на скутере по пешеходному мосту в парке Гагарина и ударил прохожего, сделавшего ему замечание
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"Во время досудебного расследования установлено, что события происходили 22 сентября около 17:20 в Шодуаровском парке (парк им. Гагарина, - ред.). Внезапный конфликт между двумя мужчинами возник после сделанного одним из них замечания другому о запрете движения на скутере по подвесному пешеходному мосту. Реагируя на чужие слова, обвиняемый ударил прохожего в лицо", - сообщает полиция Житомирской области.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Лица обоих участников инцидента были установлены и после проведения всех необходимых следственных действий 48-летнему житомирянину объявлено обвинение в совершении правонарушения.
Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры. Санкция ч. 1 ст. 125 (Легкие телесные повреждения) УК предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ сроком до года.
"або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року"
Як на мене покарання у вигляді відпрацювати години громадськіх робіт набагато краще виховує ніж штраф на який позичів гроші і тіпа як відкупився. А так помаслати 150-240 годин то і буде час подумати над собою.