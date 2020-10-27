Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 28.10.2020    00:55:10
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 27 » 16:12:32

Заехал на пешеходный мост и ударил прохожего: в Житомире будут судить героя резонансного видео

Вчера, 16:38:32 1341 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Заехал на пешеходный мост и ударил прохожего: в Житомире будут судить героя резонансного видео

 Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего житомирянина. Речь идет о мужчине, который в конце сентября проехал на скутере по пешеходному мосту в парке Гагарина и ударил прохожего, сделавшего ему замечание.
 

"Во время досудебного расследования установлено, что события происходили 22 сентября около 17:20 в Шодуаровском парке (парк им. Гагарина, - ред.). Внезапный конфликт между двумя мужчинами возник после сделанного одним из них замечания другому о запрете движения на скутере по подвесному пешеходному мосту. Реагируя на чужие слова, обвиняемый ударил прохожего в лицо", - сообщает полиция Житомирской области.


По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Лица обоих участников инцидента были установлены и после проведения всех необходимых следственных действий 48-летнему житомирянину объявлено обвинение в совершении правонарушения.

Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры. Санкция ч. 1 ст. 125 (Легкие телесные повреждения) УК предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ сроком до года.

Тэги: мост, мопед, суд, Житомир
Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 20:32:30, Вчера [Материал]
+1

Не нужно штраф, это не наказание, а поощрение. Заставьте его пол года каждый день подметать весь тот мост, думаю человек точно задумается о своем поведении.
bda
2 ДДД (bda)   • 20:48:42, Вчера [Материал]
0

нет такой санкции по ч.1 ст. 125 УК.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 00:45:57, Сегодня [Материал]
0

А що це тоді включає у себе?

"або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року"

Як на мене покарання у вигляді відпрацювати години громадськіх робіт набагато краще виховує ніж штраф на який позичів гроші і тіпа як відкупився. А так помаслати 150-240 годин то і буде час подумати над собою.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus