Заехал на пешеходный мост и ударил прохожего: в Житомире будут судить героя резонансного видео

"Во время досудебного расследования установлено, что события происходили 22 сентября около 17:20 в Шодуаровском парке (парк им. Гагарина, - ред.). Внезапный конфликт между двумя мужчинами возник после сделанного одним из них замечания другому о запрете движения на скутере по подвесному пешеходному мосту. Реагируя на чужие слова, обвиняемый ударил прохожего в лицо", - сообщает полиция Житомирской области.