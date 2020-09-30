В Житомире «херой» на мопеде заехал на мост в парке и ударил мужчину, потому что тот сделал ему замечание. ВИДЕО

В Житомире камеры зафиксировали, как водитель мопеда решил сократить дорогу и проехать по пешеходному мосту в парке Гагарина.
Видео в Facebook 29 сентября опубликовал Житомирский информационный центр. Оно мгновенно разлетелось по соцсетям
.
На кадрах видно, что в это время по мосту гулял мужчина с ребенком. Он сделал замечание водителю, а вместо извинений тот на глазах у ребенка ударил мужчину и уехал.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура и полиция. Сейчас начато уголовное производство по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст.296 УК Украины (хулиганство).
"В настоящее время личность правонарушителя установлена, принимаются меры для принятия обоснованного процессуального решения в разумные сроки"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в прокуратуре.
дитёнку не повезло с папой....