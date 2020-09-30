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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 30 » 11:12:31

В Житомире «херой» на мопеде заехал на мост в парке и ударил мужчину, потому что тот сделал ему замечание. ВИДЕО

Сегодня, 11:39:31 568 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире «херой» на мопеде заехал на мост в парке и ударил мужчину, потому что тот сделал ему замечание. ВИДЕО

 В Житомире камеры зафиксировали, как водитель мопеда решил сократить дорогу и проехать по пешеходному мосту в парке Гагарина. 

Видео в Facebook 29 сентября опубликовал Житомирский информационный центр. Оно мгновенно разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, что в это время по мосту гулял мужчина с ребенком. Он сделал замечание водителю, а вместо извинений тот на глазах у ребенка ударил мужчину и уехал.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура и полиция. Сейчас начато уголовное производство по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

"В настоящее время личность правонарушителя установлена, принимаются меры для принятия обоснованного процессуального решения в разумные сроки", - рассказали "Журналу Житомира" в прокуратуре.

Тэги: мост, Видео, мопед, Житомир
Комментариев: 4
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 11:49:03, Сегодня [Материал]
+5

Дело за полицией.
sofi
2 Rori (sofi)   • 12:12:13, Сегодня [Материал]
+4

Тупе бидло. Дівчинку шкода, так злякалась за тата(
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:08:32, Сегодня [Материал]
-3

яркие рагули, оба
дитёнку не повезло с папой....
malva18fox
4 Nataliya (malva18fox)   • 13:25:14, Сегодня [Материал]
0

Дійсно дуже шкода дівчинку. Ганьба таким гореводіям. Стає лячно прогулюватись містом.Пішохідний міст ,для пішоходів. А для скутерів є ще один міст.
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