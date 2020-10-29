На Житомирщине расследуют возможные фальсификации выборов на участке, где была явка 98%

В Емильчинском районе Житомирской области во время подсчета голосов избирателей, голосовавших на одном из сельских избирательных участков, выявлены вероятные признаки фальсификации голосования.
Житомирская областная прокуратура
взяла на контроль ход расследования уголовного производства по факту нарушения избирательного законодательства.
"На этом участке, где зафиксирована рекордная явку избирателей - 98%, выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласие сведений, указанных на конвертах и протоколах избирательной комиссии", - сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
Кроме того, при открытии сейф-пакетов обнаружено, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.
"Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой документации с целью проведения экспертных исследований"
, - добавляют в ведомстве.
Напомним, шесть партий обратились в правоохранительные органы
и к международным наблюдателям относительно фальсификаций на избирательном участке №180271 в Емильчинском районе.