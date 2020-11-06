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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 6 » 11:27:34

В Житомире в многоквартирном доме сгорели все электроприборы: жители обвиняют РЭС. ВИДЕО

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В Житомире в многоквартирном доме сгорели все электроприборы: жители обвиняют РЭС. ВИДЕО

 В Житомире жители дома по адресу Андреевская, 13 три месяца ждали пока завершится ремонт электросети - свет в домах был только по вечерам.

На днях все работы завершили, однако после подачи электроэнергии у людей мгновенно сгорели все электроприборы, передает СК1.
 

«Вчера, кажется, должен был быть конец всем этим работам, закончилось тем, чем закончилось. Подключили электроэнергию к нашему дому и в каждой квартире практически начало все гореть», - рассказывает жительница дома Инна Вдовиченко.


Жители и электрик ЖЭКа говорят, что во всем виноват РЭС: вероятно, инцидент произошел из-за неправильного подключения фаз.

Пока люди подсчитывают убытки, в РЭСе занимаются служебным расследованием.
 

Сюжет СК1

Тэги: РЭС, электричество, Житомир, техника
Комментариев: 1
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1 Name Surname (viewer)   • 12:45:42, Сегодня [Материал]

На котел треба хоч стабілізатор ставити
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