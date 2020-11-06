В Житомире в многоквартирном доме сгорели все электроприборы: жители обвиняют РЭС. ВИДЕО

В Житомире жители дома по адресу Андреевская, 13 три месяца ждали пока завершится ремонт электросети - свет в домах был только по вечерам.
На днях все работы завершили, однако после подачи электроэнергии у людей мгновенно сгорели все электроприборы, передает СК1.
«Вчера, кажется, должен был быть конец всем этим работам, закончилось тем, чем закончилось. Подключили электроэнергию к нашему дому и в каждой квартире практически начало все гореть», - рассказывает жительница дома Инна Вдовиченко.
Жители и электрик ЖЭКа говорят, что во всем виноват РЭС: вероятно, инцидент произошел из-за неправильного подключения фаз.
Пока люди подсчитывают убытки, в РЭСе занимаются служебным расследованием.
https://tinyurl.com/y2n3o8k8